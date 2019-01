Tragični utorak: Pokraj sestrina tijela čekala da je izvuku

Čak pet života ugasilo se na hrvatskim cestama u utorak, u tri prometne nesreće, i to u samo četiri sata razmaka. Dvoje poginulih su maloljetnici. Još je jedna osoba teško, a tri su lakše ozlijeđene.

Sonja Mikić, koja bi u veljači proslavila 17. rođendan, poginula je pri slijetanju automobila s ceste u Bilju kod Osijeka oko 20.30 sati. Teško je ozlijeđena njezina ravno tri godine starija sestra Maja, kojoj je, dakle, nepunih 20. Ona je izvan životne opasnosti. Peugeot 206, kojim je upravljala 23-godišnjakinja, u blagom je zavoju sletio u kanal i udario u betonski most, prevrnuo se na krov i otklizao do drugog betonskog mosta.

Nesretna je Sonja na mjestu preminula. Sestre, koje su bile na stražnjem sjedalu, iz uništenog su automobila izvlačila devetorica vatrogasaca. Vozačica i 22-godišnja suvozačica lakše su ozlijeđene te su uspjele same izaći iz olupine. Treća je to poginula osoba u samo šest dana na osječko-baranjskim cestama. Usporedbe radi, lani je do 23. siječnja poginula jedna osoba.

Doslovce do neprepoznatljivosti izgorjele su dvije osobe u automobilu koji je sletio s ceste u Novalji u utorak oko 22 sata. Vozilo je udarilo u betonski zid i stup javne rasvjete i odmah planulo. Stravičan je to prizor koji je, kažu očevici, ledio krv u žilama. Ni satima kasnije nije bilo potvrđeno tko su žrtve. Navodno je među njima 37-godišnji pomorac s riječkog područja. Uzrok je tragedije, kaže policija, neprilagođena brzina u noći, na mokroj cesti.

Aleksandar Oršuš (23) iz Piškorovca sjeo je za upravljač automobila iako nikada nije položio vozački ispit i odvezao je u smrt sebe i 16-godišnjeg Valentina, suprugina brata. Sudar se zbio između Kuršanca i Gornjeg Kuršanca u Međimurju oko 16 sati. Nakon pretjecanja drugog automobila, izgubio je nadzor i djelomično sišao s kolnika, a potom u zanošenju prešao u trak za suprotni smjer i udario u vozilo koje je nailazilo. Nisu bili vezani.

Već je 17 osoba poginulo ove godine u prometu u našoj zemlji, što je troje više nego lani u istom razdoblju.