Pokazali kako se regulira stvaranje proteina u našem tijelu

Grupa znanstvenika sa švicarskog ETH, američkog CalTecha i njemačkog Sveučilišta u Koblenzu među kojima je jedan od vodećih naš molekularni biolog Nenad Ban objavila je u novom broju časopisa Nature novi rad koji se bavi mehanizmom stvaranja proteina u našem tijelu. Naslov rada je "NAC vodi ribosomski multienzimski kompleks za obradu lanca u nastajanju". U radu se otkriva kako se aktivnost enzima koji sukcesivno obrađuju 40 posto proteoma može koordinirati i regulirati tako da se odvija striktno ko-translacijski. Odnosno, do sada je bilo slabije shvaćano kako ti enzimi rade zajedno na modificiranju proteina na ribosomu? I kako je njihova djelatnost regulirana i koordinirana?

Ovi znanstvenici sada su razotkrili složeni molekularni mehanizam za dvije uzastopne modifikacije proteina, koje kod sisavaca utječu na oko 40 posto svih proteina. Ovaj vitalni proces koordinira proteinski kompleks nazvan NAC što je skraćenica za "nascent polypeptide-associated complex", kaže se u priopćenju o ovom otkriću. Riječ je o je proteinskom kompleksu s ključnom ulogom u biogenezi proteina. Prof. Bana pitali smo u čemu su osnovne vrijednosti ovog rada.

- Proteini nastaju od aminokiselina koje stanična mašina koja se zove ribosom povezuje u lanac na temelju informacija iz našeg genetskog materijala. Međutim, povezivanje aminokiselina je samo prvi korak u biogenezi proteina, da bi oni bili biološki aktivni moraju biti kemijski modificirani. Modifikacije na novo sintetiziranim proteinima događaju se na ribosomskom tunelu, tj. mjestu gdje proteini napuštaju ribosom tijekom sinteze, rekao nam je.

