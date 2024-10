FOTO Pogledajte maglu u kojoj se Zagreb jutros probudio: Uskoro promjena vremena, evo i kada

Posljednji dani listopada i dalje su sunčani, stoga nas i ovog tjedna uglavnom očekuje sunce. Atmosfera je sve stabilnija pa će takvo biti i vrijeme. Prvi radni dan tjedna dočekao nas je s jutarnjom maglom, no ona bi se tijekom dana trebala razići pa će sunce i ugodna dnevna temperatura i dalje biti zaštitni znak listopada.

Državni hidrometeorološki zavod ne izdaje nikakva upozorenja, dnevna temperatura kretat će se oko 17 stupnjeva Celzijevih na kopnu te oko 23 stupnjeva na moru. Vjetar će biti slab, samo duž obale moguće je očekivati malo bure.

Jutro na kopnu i sutra bit će relativno hladno, od 2 do 6°C, dok će na moru biti nešto ugodnije, s temperaturom zraka uglavnom između 13 i 18°C.

No srijeda već nosi nestabilnosti i promjenjivije vrijeme. Očekuje se da bi u gorju i zapadnoj unutrašnjosti moglo pasti i malo kiše.

Ni more neće ostati pošteđeno, kiša je uglavnom moguća na sjevernom dijelu nakon čega će uslijediti sunčana razdoblja. Očekuje se da će puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, no temperatura se neće mijenjati pa će ostati ugodno toplo.

Usprkos najavljenoj kiši u srijedu, druga polovica tjedna trebala bi biti sunčanija, bit će toplih razdoblja, dok je hladnije vrijeme predviđeno jedino u područjima gdje se jutarnja magla dulje zadrži.

Temperatura zraka ovog tjedna bit će oko 17, 18 stupnjeva. Za vikend su mogući oblaci u subotu, dok bi nedjelja trebala biti sunčana i mirna.