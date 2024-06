Pljušte reakcije nakon debate, demokrati nezadovoljni Bidenovim nastupom: 'Ovo je bilo bolno'

Pljušte reakcije nakon prve televizijske debate na CNN-u dvojice kandidata za američkog predsjednika, aktualnog predsjednika i kandidata demokrata Joea Bidena i republikanskog kandidata i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, a većina njih ne ide na ruku predsjedniku Bidenu. David Plouffe, demokratski strateg koji je vodio kampanju Baracka Obame 2008. godine, kazao je da su Trump i Biden izgledali kao da su 30 godina razlike iako Biden ima 81 godinu, a Trump 78. U debati Biden i Trump raspravljali su o glavnim temama poput imigracija, gospodarstva i prava na pobačaj, no Bidenov ''spori'' početak, kako ga je nazvala njegova potpredsjednica Kamala Harris, navodno je zabrinuo demokratske čelnike.

Bidenov hrapavi glas, za koji njegov tim kaže da je to zato što je bio bolestan, zajedno s trenutkom u kojem se činilo da je predsjednik izgubio tok misli, nisu mu išli na ruku. Analitičari su nakon debate odmah kazali kako među demokratima raste zabrinutost oko Bidenovih šansi na izborima u studenome iako je većina demokrata javno podržala aktualnog predsjednika. Republikanci su se složili s izjavama da su Bidenove šanse na izborima nakon ove debate smanjene.

Eric Schmitt, republikanski senator iz Missourija, rekao je da je debata prošla "bolje od očekivanog". – Predsjednik Trump vrlo je dobar na nogama, poznaje probleme – rekao je za BBC. – Nisam mogao očekivati ​​bolju izvedbu – dodao je. Schmidt je komentirao Bidenov nastup, kaže da je izgledao zbunjeno. Vjeruje da se način na koji ljudi gledaju na Bidena i njegovu starost neće promijeniti iako je dug put do studenoga. Smatra kako demokrati neće dopustiti još jednu debatu. – Stvarno vjerujem da je Bidenov učinak bio toliko loš – rekao je.

Quentin Fulks, glavni zamjenik voditelja kampanje Joea Bidena, branio je večerašnji predsjednikov nastup, odbacujući sve nagovještaje da će se povući. Govoreći za BBC u Atlanti, Fulks tvrdi da je "predsjednik iznio svoju viziju Amerike" u raspravi te da je Donald Trump bježao od odgovora. Upitan o mogućnosti otvorene konvencije ili drugog kandidata koji bi preuzeo Bidenovo mjesto, Fulks je rekao da se to neće dogoditi. – Predsjednik Biden bit će demokratski kandidat i predsjednik Biden će pobijediti na ovim izborima – kazao je.

Drugi demokrati, međutim, izrazili su sumnje i rekli da su postali zabrinuti nakon Bidenove izvedbe. – Ovo je bilo bolno – rekao je jedan demokratski zastupnik za CBS, američkog partnera BBC-ja. – Ali što možemo učiniti? – dodao je. Na platformi X, ranije poznatoj kao Twitter, bivši tajnik za stambena pitanja i urbani razvoj Julián Castro, demokrat koji je služio za vrijeme Obame, kaže da je Biden "imao vrlo nisku ljestvicu za ulazak u raspravu i nije uspio prijeći ni tu ljestvicu". – Činio se nespremnim, izgubljenim i nedovoljno jakim da učinkovito parira Trumpu koji neprestano laže – dodaje Castro.

Kate Bedingfield, bivša direktorica komunikacija Bijele kuće predsjednika Bidena, nazvala je debatni učinak svog starog šefa "doista razočaravajućim". – Njegov najveći problem bio je dokazati američkom narodu da ima energiju, izdržljivost, a on to nije učinio – rekla je na CNN-u nakon debate. Bedingfield, zamjenica voditelja Bidenove kampanje 2020., nije škrtarila na riječima. – To nije bila dobra rasprava za Joea Bidena – dodala je.