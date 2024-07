Moskva o Bidenovoj odluci: On je bio poželjniji kandidat za Rusiju

Američki predsjednik Joe Biden (81) odustaje od utrke za Bijelu kuću. To je objavio u otvorenom pismu u nedjelju na kanalu X (nekadašnjem Twitteru). Sada podržava svoju potpredsjednicu Kamalu Harris (59) u njezinoj kandidaturi! Osim poruke na svom osobnom X-računu, kojeg koristi za kampanju, nije bilo daljnjih službenih izjava putem drugih kanala.

Na X-u Biden koristi emotivne riječi: „Bila mi je najveća čast u životu služiti vam kao predsjednik. I premda sam se želio kandidirati za reizbor, vjerujem da je u najboljem interesu moje stranke i nacije da odustanem i usredotočim se na dužnosti svoje predsjedničke funkcije.“

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV