Michelle Obama mogla bi biti najgora noćna mora Donalda Trumpa. Tu si je glavobolju zadao sam

Američki predsjednik Joe Biden, koji ima 81 godinu, povukao se iz utrke za Bijelu kuću 2024. godine. Ta odluka znači da će Demokratska stranka morati pronaći novog kandidata koji će se suprotstaviti republikanskom Donaldu Trumpu na izborima u studenom.

Nedugo nakon što je objavio da odustaje od novog mandata, Biden je podržao Kamilu Harris (59), koja bi, postane li doista kandidatkinja Demokrata, postala prva Afroamerikanka koja se natjecala na prvom mjestu liste glavne stranke u povijesti zemlje. Nije, ipak, jasno hoće li drugi viši demokrati osporiti davanje stranačke nominacije Harris - nju se naširoko smatra izborom mnogih stranačkih dužnosnika - ili će sama stranka odlučiti otvoriti opciju za nominacije drugih kandidata.

Jedno od imena koja se od ranije spominju u tom kontekstu je i ono Michelle Obame (60), supruge bivšeg američkog predsjednika Barracka. Štoviše, istraživanja pokazuju da bi bivša prva dama premoćno pobijedila Donalda Trumpa, no ona je u više navrata kazala da nema namjeru kandidirati se za Bijelu kuću. O njoj je za The Wichita Eagle pisao Dion Lefler, koji smatra da bi Obama, kada bi se kandidirala, bila "najgora noćna mora Donalda Trumpa".

"Vijest da Joe Biden odustaje od kampanje za reizbor predsjednika predstavlja najgoru moguću vijest za Donalda Trumpa. Ova utrka oduvijek je bila natjecanje između zaboravnosti uzrokovane starošću i bijesa te agresije koje dolaze s godinama. Sada, umjesto da se suoči s protivnikom koji djeluje previše staro da bi zadržao vlastite misli, Trump će morati izaći na megdan mlađem i vitalnijem suparniku, i to upravo u trenutku kada su Amerikanci glasno i jasno poručili da su umorni od starih lica i istrošene retorike", piše Lefler, koji smatra da su ovu situaciju sami izazvali Trump i njegova stranka preuranjenim napadima na Joea Bidena.

VEZANI ČLANCI:

Republikanci bi, navodi novinar The Wichita Eaglea dalje, osigurali svoju pobjedu da su se složili s iluzijom demokrata da je "Joe dobro" sve do demokratske konvencije, kada bi bilo prekasno za odabir drugog kandidata. "Trump je trebao u prvoj debati kanalizirati Ronalda Reagana, ljubazno se smiješiti i odgovarati na postavljena pitanja te čekati drugu debatu kako bi iskoristio Bidenovu slabost. To je razlika između taktike i strategije."

Sada će, nastavlja Lefler, imati mnogo teži zadatak, posebno ako Trumpu na megdan izađe Michelle Obama. Istraživanja pokazuju da drugi mogući kandidati, uključujući potpredsjednicu Kamalu Harris - koju je Biden podržao ubrzo nakon što je objavio da se povlači - zaostaju za Trumpom. Oni bi krenuli u utrku s manjkom. U tim istim istraživanjima Michelle Obama nadmašuje Trumpa za 11 bodova.

"Otkako je njen suprug napustio Bijelu kuću, bila je lojalna, podržavala je druge za najvišu funkciju, uvijek govoreći da nije zainteresirana za tu ulogu. Ali također je rekla da je 'prestrašena' mogućim ishodom izbora u studenom. Iako možda neće aktivno voditi kampanju za nominaciju, mislim da bi joj bilo prilično teško odbiti ako bi je delegati na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji izabrali sljedeći mjesec", zaključio je Lefler.

GALERIJA Trump pokrenuo novi trend među Republikancima