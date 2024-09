Plenković u Kijevu najavio 11. paket vojne pomoći Ukrajini i samit zemalja JI Europe u Dubrovniku

Hrvatski premijer Andrej Plenković u srijedu je u Kijevu najavio samit zemalja jugoistočne Europe u Dubrovniku u listopadu ove godine s ciljem podrške Ukrajini. "U listopadu 2024. održat ćemo samit zemalja jugoistoka Europe u Dubrovniku, s ciljem podrške #Ukraine i njezinoj teritorijalnoj cjelovitosti", napisao je na X-u Plenković, koji s hrvatskim izaslanstvom sudjeluje na sastanku Krimske platforme u Kijevu.

Dodao je da Hrvatska podupire Međunarodnu krimsku platformu "u kojoj ima aktivnu ulogu, budući da je bila i domaćin 1. parlamentarnog samita 2022.". Plenković je ranije u srijedu stigao u nenajavljen posjet Ukrajini, gdje se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Zelenski je na X-u izrazio zahvalnost na podršci Hrvatske i najavljenom paketu vojne pomoći nakon sastanka s Plenkovićem. "Zahvalan sam Hrvatskoj na podršci za Ukrajinu kao i na današnjoj najavi 11. paketa vojne pomoći", napisao je Zelenski na X-u. Dodao je da su ključne teme razgovora s hrvatskim premijerom bile "humanitarno razminiravanje, poslijeratna obnova i rekonstrukcija energetske infrastrukture".

I held a meeting with Croatian Prime Minister @AndrejPlenkovic. The key topics of our discussion were humanitarian demining, post-war recovery, and the reconstruction of energy infrastructure.



I am grateful to Croatia for supporting Ukraine, as well as for announcing the 11th… pic.twitter.com/opjNQzhJ9D