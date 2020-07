Plenković se totalno opustio u stožeru: 'Je**ga, pustite i one bez akreditacije, pobijedili smo'

Dobrog raspoloženja u HDZ-u nakon objave izbornih rezultata ne nedostaje. Izlazne ankete dale su im 62 mandata, čak 19 više od Restart koalicije. Pa je zato u izborni stožer u Arheološkom muzeju neuobičajeno rano došao i predsjednik stranke Andrej Plenković, oko 20.30.

A kad su rezultati tako dobri i Plenkoviću praktički omogućuju ostanak na vlasti i bez mandata Domovinskog pokreta Miroslava Škore, barem ne svih, onda su i neka pravila malo popustila, javlja 24sata.

Plenković je tako iza 21 sat, vidjevši da će to za HDZ definitivno biti slavljenička večer, došao do zaštitara koji su stajali na ulazu i poručio im da puste i one koji nemaju akreditaciju.

- Je*iga, dečki, budite malo relaksirani. Sad kad smo pobijedili može lakše - rekao im je Plenković, kojega je na dolasku u stožer HDZ-a dočekao petominutni pljesak i ovacije prisutnih.