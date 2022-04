Plenković: Raosova izjava je nepromišljena, nije stav Vlade

Već se godinama u Splitu, baš na dan osnivanja NDH 10. travnja, na obilježavanju obljetnice osnivanja Devete bojne HOS-a Rafael Boban, pod budnim okom Marka Skeje, skandira "za dom spremni".

Ove godine otišlo se i korak dalje pa se u obraćanjima čula i izjava: "Da nije bilo 10. travnja, ne bi bilo ni današnje Hrvatske", koju je u svom "nadahnutom" govoru uputio ni manje ni više nego izaslanik Tome Medveda, ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika Vlade, brigadir Matko Raos. Skandalozna izjava izazvala je, očekivano, niz burnih i negativnih reakcija.

I dok iz Vlade nemušto poručuju da brigadir Raos uopće nije govorio u ime Vlade RH i kako su se i Vlada i Ministarstvo branitelja jasno ogradili od toga, iz oporbe stižu poruke da to nije dovoljno i kako inzistiraju da se premijer osobno ogradi od izračenog te se pitaju i zašto to odmah nije i učinio.

Reagirao je i Savez antifašista Hrvatske iz kojeg kažu da se rečenicom "ne bi bilo današnje Hrvatske da nije bilo 10. travnja 1941. godine" izjednačava ustaška tvorevina NDH s današnjom suverenom i demokratskom Republikom Hrvatskom te poručuju da je to izjava nezapamćenih razmjera u hrvatskoj povijesti.

– Dakle, u ime potpredsjednika Vlade RH javnosti je upućena objeda da današnje Hrvatske ne bi bilo da nije bilo ustaške paradržave. Današnja Hrvatska, kako stoji u njezinu Ustavu, zasnovana je na vrijednostima antifašističke borbe. Ta borba antipod je fašizmu, odnosno njegovoj domaćoj inačici, ustaštvu. Znači li to da se Vlada RH, odnosno Hrvatska odriče onoga što stoji u njezinu Ustavu. Znači li to da je i taj Ustav sa spominjanjem vrijednosti antifašističke borbe, kao i povremeno prigodničarsko spominjanje antifašizma, tek jedna velika prijevara? – pitaju se u Savezu antifašista i pozivaju i ministra Tomu Medveda i premijera Plenkovića da se, naglasili su, izričito i jasno ograde od izjava i istupa s navedenog skupa.

Sudbinska težina

Predsjednik Saveza antifašista Hrvatske Franjo Habulin kazao je pak za Večernji list da bi takva jedna izjava koju je u Splitu izrekao brigadir Raos, a od koje se premijer ne bi jasno ogradio, dobila i sudbinsku težinu jer se njome Hrvatska, kaže, deklarira kao sljednica ustaške države.

– Što bi to značilo i na unutarnjem, ali i na vanjskopolitičkom planu, teško je sada i zamisliti – kaže Habulin i dodaje da se premijer na tu temu već trebao davno očitovati. Ako se premijer jasno ne ogradi od takve izjave, Habulin tvrdi i da će Savez antifašista dobro razmisliti hoće li 22. travnja biti u Jasenovcu skupa s predstavnicima Vlade na obilježavanju proboja logoraša iz zloglasnog ustaškog logora Jasenovac ili će žrtve komemorirati odvojeno.

Premijer Plenković je danas nakon sastanka Predsjedništva HDZ-a komentirao i spornu izjavu Medvedovog izaslanika Raosa.

- Riječ je o nepromišljenoj izjavi i ona nije stav Vlade. Što se tiče pokliča, on je već danas suprotan zakonu i Ustavu, stvar je samo kako se on primijenjuje u praksi. To je i danas zabranjeno - rekao je Plenković.

Burne reakcije stižu i iz oporbe. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručuje da je Ustav RH jasan i da je moderna demokratska Hrvatska nastala unatoč zločinačkoj NDH te bi svi predstavnici vlasti i izaslanici Vlade i ministara to trebali znati, a saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić izjavu brigadira Raosa nazvala je skandalom zbog kojeg je ministar branitelja već trebao zatražiti ostavku brigadira i koja bi se, dodala je, u normalnoj državi smatrala ozbiljnim sramoćenjem.

– Sramotno je da je ministar branitelja Tomo Medved na sve rekao da govor brigadira nije bio predviđen i planiran umjesto da je jasno kazao da se s time što je rečeno prije svega ne slaže. Naravno da ni premijer nije ništa odmah rekao jer je njegova ambivalencija oko takvih ispada kontinuum. On se ne želi time baviti jer tako stvara otpor unutar stranke s jedne strane, a s druge strane nema političke hrabrosti raskrstiti s tim dijelom nasljeđa HDZ-a u kojemu je bilo relativiziranja zločinačke naravi NDH – kazala je Benčić.

Zloupotrijebio status

Potpredsjednik Vlade, SDSS-ov Boris Milošević koji je kazao da izjavu osuđuje i smatra je sramotnom. Na pitanje ima li uopće u Vladi političke volje da se zakonom zabrane sve slične izjave Milošević je kazao da smatra da o tome trebaju postojati pravni propisi.

– Činio sam sve što sam smatrao da je potrebno, postigli smo određeni napredak. Stavili smo operativne programe i u nacionalni plan koji će se donijeti uskoro, očekujem oko ljeta – kazao je na pitanje smatra li i sebe odgovornim što to nije do sada stavljeno na dnevni red te je dodao kako su napravljeni koraci u smjeru protiv govora mržnje i za očuvanje kulture sjećanja.

