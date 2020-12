Plenković na pitanje o misama: 'To je bezobrazno, kafići i Crkva nisu isto'

Premijer Andrej Plenković danas je sudjelovao na poslovnoj konferenciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te se obratio javnosti povodom novih mjera koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite.

"Dok bude trajala kriza činit ćemo sve intervencijama da pomognemo privatnom sektoru", rekao je i dodao: "Želimo dati za plaće, za likvidnosti i nadoknadu fiksnih troškova, svi su angažirani, prema tome, radimo sve što možemo i osigurali smo najviše sredstava iz EU fondova za idućih 10 godina".

Na izjave Peđe Grbina kako je donošenje novih mjera rezultate nerada Vlade, Plenković je rekao:

"Ako oporba nema drugog argumenta, onda okej, ja to razumijem. Vlada je od početka napravila sve što je mogla", tvrdi nabrajajući nabavu zaštite opreme, omogućavanje turističke sezone, pronalazak sredstva za idućih 10 godina i slično.

Smatra kako se restriktivnim mjerama i planom cijepljenja mogu stvoriti uvjeti za oporavak na proljeće. "Cilj mjera je smanjiti fizičke kontakte. Mjere koje poduzimamo imaju za cilj da umire kretanje populacije. Kada bude manje kontakta, bit će manje zaraze. Studenti i učenici će biti van sustava i to je veliko umirenje. Isto i kolektivnim godišnjima kao i propusnicama", rekao je.

VIDEO Stožer predstavio nove mjere: Zabranjuje se napuštanje mjesta boravišta i prebivališta do 8. siječnja.

S obzirom da je još uvijek neizvjesno koliko će djelomični lockdown potrajati, Plenković je naglasio kako isplata plaća i mirovina nije upitna.

"Plaće i mirovine će biti tu, očuvat ćemo radna mjesta. Učinit ćemo sve što odgovorna vlast u ovakvoj situaciji treba učini", rekao je.

Na pitanje hoće li, s obzirom na nove mjere i restrikcije, ipak ići na polnoćku, odgovorio je: "Ako budem mogao, ići ću".

Komentirao je i odluku o mjeri za crkve i 7 kvadrata te pitanje zašto takva mjera nije bila uvedena za kafiće.

- To su sve spinovi. Ja mislim da je to dobra odluka. Velika većina vjernika je razumna. To su razumne i racionalne odluke. Nije isto biti na misi sat vremena i biti u kafiću, satima i piti - rekao je.