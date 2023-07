Plenković: Prometnim povezivanjem jugu Hrvatske omogućili smo ravnopravni status

Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak u Dubrovniku kako je završetak Pelješkog mosta i pristupnih cesta te zračne luke Dubrovnik, uz ostale projekte, omogućio jugu Hrvatske ravnopravni status koji do sada nije imao zbog prometne izoliranosti.

"Dovršetak Pelješkog mosta i pristupnih cesta dalo je potpuno novu dimenziju Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Uz već ranije završenu zračnu luku Dubrovnik, to govori o tome da smo omogućili jugu Hrvatske ravnopravni status koji on godinama zbog prometne izoliranosti nije imao", izjavio je premijer novinarima nakon svečanog uručivanja ugovora korisnicima iz Dubrovačko-neretvanske županije iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Programa podrške regionalnom razvoju, Sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. te Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

Premijer je istaknuo i ulaganja u bolnicu u Metkoviću, ulaganja u aglomeracije, potpore radnicima i gospodarstvenicima u privatnom sektoru tijekom covid-19 krize i beskamatne zajmove jedinicama lokalne samouprave. U Dubrovačko-neretvansku županiju u zadnjih nekoliko godina uloženo je oko milijardu eura iz europskih sredstva, dodao je. Iz europskog proračuna za razdoblje od 2021.-2027. godine osigurano je ukupno 680 milijuna eura za središta hrvatskih županija, od čaga će Dubrovnik dobiti 22 milijuna, naglasio je Plenković.

Nakon završetka Pelješkog mosta, slijedi izgradnja brze ceste do dubrovačke zračne luke, no prije toga javno savjetovanje o spomenutom projektu. "Nije svaka Vlada jednako angažirana da se svi krajevi Hrvatske ravnomjerno razvijaju kao što to radi naša Vlada", rekao je premijer Plenković.

Korisnicima iz Dubrovačko-neretvanske županije također su uručeni ugovori iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Programa podrške regionalnom razvoju te programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Uz premijera Plenkovića, svečanosti su nazočili i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministra graditeljstva Branko Bačić, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković te župan Nikola Dobroslavić.

Dubrovački gradonačelnik Franković najavio je izgradnju nove sportske multifunkcionalne dvorane vrijedne 50 milijuna eura, za koju se očekuje izdavanje građevinske dozvole. Osvrnuvši se na turističku sezonu upozorio je na neopravdano visoke cijene u nekim segmentima. "Ove godine one neće imati toliko utjecaja, ali dugoročno će biti problem. Apeliram na sve trgovce i ugostitelje da budemo normalni što se cijena tiče, jer u svemu treba imati mjeru pa i u politikama cijena", rekao je gradonačelnik Franković.

I župan Dobroslavić ocijenio je da bi visoke cijene mogle "ugroziti buduću reputaciju Dubrovnika kao destinacije". Što se tiče novih projekat na razini županije, u planu su autocesta do Osojnika, brza cesta do Orebića te projekt navodnjavanja neretvanske doline, kazao jedubrovačko-neretvanski župan.

