Nakon 4 sata raspravljanja bez glasovanja i konačnog stava

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je u četverosatnoj raspravi na objedinjenom Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću stranke, prema našim izvorima, dobio jasnu poruku da većina članova tih HDZ-ovih tijela (koji su sudjelovali u raspravi) ima određene skepse ili barem otvorena pitanja oko Istanbulske konvencije, a dio se (barem zasad) protivi ratifikaciji tog dokumenta.

Upravo zbog toga vodstvo HDZ-a nakon rasprave u kojoj je sudjelovalo 38 članova nije glasalo o tome da Istanbulska ide u ratifikaciju jer bi očito došlo do preglasavanja nego je zaključeno da će se dijalog nastaviti i da će se u razgovore uključiti i Hrvatsku biskupsku konferenciju.

Jasno protivljenje Istanbulskoj konvenciji izrazili su; Milijan Brkić, zamjenik predsjednika HDZ-a, Ivana Maletić, potpredsjednica HDZ-a, Damir Jelić, član Predsjedništva, koji je rekao da je već ranije poslao poruke Plenkoviću, Jandrokoviću i Brkiću da on svoj stav o konvenciji neće promijeniti i da je ona za njega neprihvatljiva, zatim Darko Milinović, Anton Kliman, Goran Marić, članovi Predsjedništva, Miro Kovač, međunarodni tajnik, Tomislav Tolušić, potpredsjednik HDZ-a, koji ima dvojbe oko te konvencije... Istanbulskoj, ali i Plenkoviću vrlo se oštro i otvoreno usprotivio i Davor Ivo Stier, politički tajnik HDZ-a, u pismu koje je poslao iz Argentine.

Plenković je o Stierovu pismu rekao da što se tiče tona i pojedinih formulacija nije siguran da su pogođeni, no da su njih dvojica i dalje prijatelji. Većina članova vodstva u raspravi je zamjerila što se najuže vodstvo HDZ-a u odluci da se krene u ratifikaciju Istanbulske distanciralo i zanemarilo Katoličku Crkvu premda je HDZ demokršćanska stranka. Navodno je čak i Vladimir Šeks, koji zagovara ratifikaciju konvencije, isto to prigovorio.

Milijan Brkić je Plenkoviću otvoreno rekao da je protiv ratifikacije, ali i da ne može dozvoliti da se članove HDZ-a vrijeđa da su protiv nje iako je nisu ni pročitali. Što je Plenković proteklih dana govorio. Iako je prevladavajući dojam naših izvora s Predsjedništva da većina ima dvojbe oko Istanbulske konvencije, premda su zadovoljni jer se o njoj otvoreno debatiralo, Plenković je sinoć novinarima rekao da su "u otvorenoj raspravi većini kolegica i kolega vrlo jasno otklonili nedoumice i strahove oko dijela konvencije koje ponajviše jedan dio aktivista gleda iz kuta tzv. rodne ideologije kao svojevrsne opasnosti koju krije Istanbulska konvencija".

- Generalni smjer da se ide s ratifikacijom velikom je većinom prihvaćen, nekoliko je kolega imalo različit stav, ali to je normalna stvar u HDZ-u, nema nikakvih dramatičnih turbulencija. Oko nekih se tema možda razlikujemo u pristupu. Ja od kolega u sadržajnom smislu nisam čuo nijedan konkretan aspekt bilo kojeg članka konvencije koji bi mogao biti problematičan - rekao je Plenković.

Više sugovornika istaknulo je raspravu Tomislava Tolušića, potpredsjednika HDZ-a i ministra poljoprivrede, koji je Plenkoviću zamjerio zašto se o Istanbulskoj nije ranije raspravljalo na tijelima stranke, ali i da otkad je Plenković šef HDZ-a da ni jednom Predsjedništvo stranke nije zasjedalo samostalno (nego uvijek u proširenom sastavu s Nacionalnim vijećem i ministrima što je onda 50-60 ljudi) i da se nikad ne raspravljaju zakoni koje Vlada šalje u proceduru.

Na to mu je Plenković navodno odgovorio da je on izazvao pomutnju kada je kao ministar poljoprivrede htio ući u carinski rat sa susjednim zemljama. Tolušić mu je na to dobacio: što se ljutiš. Tolušić je rekao da oko Istanbulske ima pitanja poput onih koje mu postavljaju supruga i sestra, a to je hoće li se rodna ideologija implementirati u škole. Još neki članovi Predsjedništva zamjerili su Plenkoviću jer ih je doveo pred svršen čin, pošto je prošli tjedan zauzeo stav i najavio da Istanbulska ide u ratifikaciju u roku 15 dana. A tek potom sazvao Predsjedništvo na tu temu. Gordan Jandroković, glavni tajnik HDZ-a, u svojoj je raspravi, doznajemo, branio Istanbulsku, a HDZ-ovce je upitao kako je moguće da su u oporbi bili za ratifikaciju, a sada se protive.

- I predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u svojoj kampanji tražila da tadašnja SDP-ova Vlada hitno ratificira tu konvenciju, i HDZ je imao novinsku konferenciju na kojoj je to tražio. Pa što se sada dogodilo - navodno je nabrojio Jandroković.

Kada je riječ o interpretativnoj izjavi koju Vlada, tj Ministarstvo demografije priprema uz Istanbulsku, ona još nije gotova, a Plenković je navodno rekao da traže formulaciju koja će biti prihvatljiva i HDZ-u, ali i oporbi. Plenković je HDZ-ovcima još jednom ponovio da mu nije prihvatljivo da glasaju po savjesti, ali na pitanje kada će biti glasanje u Saboru navodno je odgovorio; o tom, po tom. Prema našim izvorima čvrsti zagovornici ratifikacije Istanbulske konvencije jučer su, uz Plenkovića, Jandrokovića i Bačića, bili i Vladimir Šeks, ministri Davor Božinović i Nina Obuljen Koržinek, ali i Božidar Kalmeta, Tomislav Čuljak, eurozastupnica Dubravka Šuica, Mario Kapulica.