Plenković o deepfakeu koji je pustila Kekin: 'Ekipa, vi niste normalni'

Premijer Andrej Plenković komentirao je ovog petka slučaj Možemo i kandidatkinje Ivane Kekin protiv koje se vodi dezinformacijska kampanja uoči predsjedničkih izbora. Gong je ranije, podsjetimo, naveo kako netko provodi kampanju putem društvenih mreža i kanala ''Ne možemo'', navodeći kako iza te stranice stoji HDZ-ovac. Plenković je pozvao sve članove i pristaše Možemo da ''smire loptu''.

- Vidim enormnu mržnju pristaša Možemo prema nama, kao da mi imamo veze s njihovim deepfakeovima. Oni ne zaslužuju upravljati Zagrebom, a kamoli Hrvatskom. SDP-ovci su barem bili zabavni. Ovaj neurotični Hajdaš Dončić nagovorio je cijeli klub da ne glasa u Saboru kada se glasalo o proračunu, novoj ministrici zdravstva... Sad nakon te katastrofe im se priključio i Možemo koji zbog jedne kave pokušavaju generalizirati tu kavu na sve nas. A mi nit' kruh jeli, nit' smo to pratili. Kako bismo mi to znali da nisu sami o tome pisali? Ja predlažem da tko god ode s nekim krivim na kavom, neka hitno ode na policiju i odmah zapisnik! Neka svi znaju! Vidimo li mi te razmjere katastrofe? SDP podržava kršitelja Ustava, a Možemo histerizira danima, propadaju u rupu i sad im se vidi samo čuperak. Nekad, kad u miru razmišljam, mi je u glavi što se to događa s akterima na političkoj sceni? - poručio je.

- Ne postoji nekakva nevidljiva ruka koja bi se bavila takvom ekipom. Ne vidimo ih ne zanimaju nas, a još važnije - nemamo kad. Pogledajte čime se bavimo, a čime oni, smirite hormone. Vi koji šaljete prijeteća pisma meni i mojoj obitelji jer mislite da su ovi iz Možemo u pravu, niste u pravu. Oni imaju vremena da umjetnom inteligencijom fabriciraju moj glas i puštaju ga u eter. Žao mi je ekipa, ali vi niste normalni, niste za politiku - pojasnio je.