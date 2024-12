Plenković o rezultatima izbora: Možda najapsurdnija je jedna teza koju spominje desnica

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon sastanka u HDZ-u koji je trajao satima, nakon jučer održanih predsjedničkih izbora na kojima njihov kandidat Dragan Primorac nije ostvario zavidan rezultat, iako će se u drugom krugu natjecati sa Zoranom Milanovićem. Kandidat HDZ-a je, podsjetimo, ostvario potporu od 19,35 posto glasova, dok je aktualni predsjednik u prvom krugu dobio 49,09% potpore birača.

- Naravno da HDZ nije zadovoljan rezultatima jer su oni nešto niži od anketa dok je rezultat Zorana Milanovića viši. Rezultat je horizontalan. Milanović je dobio u svim županijama, mi smo dobili podršku u 61 jedinici lokalne samouprave što je malo. Ovo su bili izbori gdje ste lijevo od centra imali samo Milanovića i Kekin, a desno od centra sve ostale. U toj situaciji je došlo do disperzije glasova, kao što tako biva. Nitko jučer se nije očitovao i dao potporu Primorcu, za razliku od Kekin koja se očitovala. Međutim, to je kontinuitet politike desnice, ali i ljevice - ljevica će Milanoviću oprostiti svaki otklon prema desno i slaviti ga kao svoga. Ja kada uzmem birače lijevog centra, onda krajnja desnica poziva atentat na Banske dvore. Tu pozivam sve da dobro promisle žele li imati predsjednika koji je vodio prorusku politiku. Analitičari kažu da nije, ali fakti govore drugo. Je li Hrvatska zemlja koja to želi u idućih pet godina? Govorim da to nije dobro. Žele li predsjednika koji građanima ne čestita Dan državnosti, krši Ustav, napada na najvulgarniji način Ustavni sud, tri puta zatoči načelnika Glavnog stožera... - kazao je. Kritizirao je medije još jednom zbog načina izvještavanja o rezultatima predsjedničkih izbora, nasuprot parlamentarnima na kojima je slavio HDZ.

- Nisam vidio želju medija da analiziraju poraz Milanovića prije osam mjeseci - komentirao je, dodajući kako su ''dvostruki kriteriji medija jasni''. Premijera su pitali aludira li da su mediji pridonijeli lošem rezultatu Primorca, Plenković je poručio kako su ''Primorca napadali i lijevi i krajnje desni''.

- Meni je Dragan čak rekao da nije vjerovao da je to tako, rekao je da okolnosti u kojima mi pobjeđujemo su pravo političko čudo - poručio je. Kampanja se nastavlja, drugi krug je nova utakmica, dat ćemo punu potporu Draganu Primorcu, očekujemo više medijskog prostora i da će javnost uspjeti vidjeti sav kapacitet Dragana Primorca da postane predsjednik Republike, istaknuo je Plenković.

- Testirali smo velik broj ljudi. Primorac je to htio, nitko drugi od kandidata to nije htio unutar HDZ-a. Da ne bi bilo internih kuhanja. Nitko drugi nije htio, vjerojatno ne bi bio ni bolji, a Dragan je to htio i ima sve kvalifikacije. Bio je ministar, išao je na izbore, realiziran je profesionalno, ako on nije profil za predsjednika, ne znam tko je - komentirao je Plenković. Novinari su ga pitali da pojasni postoje li neka ''kuhanja'' unutar HDZ-a, što je on odbacio, navodeći kako ''svi sve znaju''. Nadalje, komentirao je i je li razočaran rezultatom Primorca.

- Mislim da tako nešto reći bi bilo izvrnuti realnost. Za razliku od Milanovića koji se nije usudio dati ostavku, ja nisam sam imao pretenzije biti kandidat za predsjednika. Ono što je možda najapsurdnije je što postoji teza desnice je pitanje li HDZ dovoljno desno. Idemo oguliti tu bananu. Gdje to HDZ nije dovoljno desno? U odnosu prema migracijama, vojsci, odnosu prema Katoličkoj crkvi? To su obmane s kojima živimo niz godina i one su lažne. Ne vidim što bi to netko desniji od HDZ-a radio bolje od primjerice Tome Medveda za branitelje Domovinskog rata. U kojoj to supstanci mi nešto griješimo? Ne vidim druge da nude nešto pametnije - dodao je.

Milanović je ''lažna desnica'', kazao je Plenković, dodajući kako je on išao na Komšićeve skupove u BiH i time radio protiv hrvatskih interesa. Dodao je kako u pet godina ''nije napravio ništa'', smatrajući kako je stvar percepcije, a ne stvarnog programa koji nudi. Plenković je poručio svima koji vjeruju da Milanović ''brani Hrvatsku od zločestog HDZ-a'' da im je neka sa srećom.

- Milanović je bio kandidat za premijera, dao je čvrgu Grbinu i onda je bio neustavni kandidat za premijera. Onda smo ga porazili pa je nestao mjesecima. Koje je to njegovo postignuće za Hrvatsku u pet godina? - poručio je pa se osvrnuo na komentare na društvenim mrežama o izrazu lica koje su imali HDZ-ovci nakon prve objave rezultate: ''Tu smo, ostat ćemo zauvijek. Kakve su to fore? Neka oni pričaju o postignućima Milanovića''.

Novinari su Plenkovića pitali i za optužbe Srbije vezane uz hrvatske studente. Tamo se, naime, grupu od osam hrvatskih studenata, članova studentske udruge KSET našeg uglednog Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta iz Zagreba, optužilo kako su zajedno s dvojicom ukrajinskih agenata stigli u Srbiju kako bi kolege instruirali 'radu na blokadama'.

- Kakva SOA, kakva potpora. Ljudi su išli na skup, koliko shvaćam, vratili su se kući. Smijurija. Reagirat ćemo, smiješno, da hrvatski studenti usred blagdana idu mobilizirati ljude je toliko smiješno da ne zaslužuje komentar - odgovorio je.

