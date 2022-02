Plenković na izvanrednoj sjednici Vlade: 'Šaljemo oružje Ukrajini, maske su pale'

U ponedjeljak u 12:30 počela je izvanredna sjednica vlade.

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice vlade govorio je o situaciji u Ukrajini, hrvatskim državljanima u toj ratom zahvaćenoj zemlji, o prihvatu izbjeglica iz Ukrajine, slanju pomoći Ukrajini...

"Svjedoci smo ničim izazvanom brutalnog napada ruske vojske na Ukrajinu i to kopnom, zrakom i s brodova te u kibernetičkom prostoru. Nakon što smo tjednima slušali uvjeravanja ruske diplomacije da se nikakav napad ne sprema, sad su maske pale. Žele okupirati najveću europsku zemlju. Sad vidimo tko je s pravom upozoravao, a tko je obmanjivao svjetsku javnost", poručio je Plenković u uvodnom govoru na početku sjednice Vlade.

''Hrvatski narod jako dobro zna što znači obraniti svoju domovinu od agresije. Hrvatska jako dobro zna što znači izboriti se za svoju slobodu. Za Hrvatsku dileme nema: može biti samo na strani demokratske i suverene Ukrajine, mira i slobode. Rusiju i ruski narod pozivamo da prekine ovaj suludi ratni pohod, da se vrate politici razuma i dijaloga'', poručio je Plenković.

''Za razliku od napada na Hrvatsku, kada reakcija međunarodne zajednice nije bila na razini, u slučaju Ukrajine svjedočimo jedinstvenoj reakciji Europske unije (EU) koja je naučila pogrešku. Stavljeni smo pred gotov čin, nema mjesta kalkuliranju. Svjesni smo da će sankcije Rusiji imati posljedice i za EU i za Hrvatsku, ali Hrvatska i ostale članice EU odabrale su jedino ispravno''', dodao je.

''Parlamentarna većina koja je jutros imala sastanak je jedinstvena. Jedinstvo i punu podršku mjerama koje poduzimamo kao Vlada jutros je pokazala i parlamentarna oporba. Na tom tragu pozdravljamo jednoglasno usvajanje Deklaracije o Ukrajini. ... Istodobno svjedočimo i velikom elanu hrvatskog naroda prema bratskom ukrajinskom narodu i to nas ispunjava ponosom'', istaknuo je hrvatski premijer.

''Donijet ćemo danas odluku o pomoći Ukrajini i u obrambenom smislu, a riječ je prije svega o zaštitnoj opremi i pješačkom naoružanju u vrijednosti od 124 milijuna kuna'', naveo je Plenković i najavio da će u srijedu u Saboru biti održana rasprava o Ukrajini.

''U tijeku je rasprava o isključenju nekih ruskih banaka iz SWIFT-a. Hrvatska će se pridružiti odluci'', također je najavio te zaključio: ''Hrvatska ne može pasivno promatrati agresiju na Ukrajinu, to bi značilo kapitulirati pred najgrubljim nasrtajem na međunarodno pravo. Mi našim potezima moramo stati na pravu stranu povijesti kako bismo poslali poruku da jako dobro razumijemo što se događa, na to smo i upozoravali. To je jedini pravi put. Hrvatska je podržala europski put Ukrajine, zajedno sa Zelenskim sam u prosincu potpisao deklaraciju kojom to jasno kažemo''.

''Stati uz bok ukrajinskog naroda je jedini pravi put'', istaknuo je i dodao da je ''Vlada reagirala već par sati od napada na Ukrajinu'': ''Zato ćemo danas donijeti mjere za podršku Ukrajini kao i niz mjera kojima ćemo podići stupanj pripravnosti za mogući prihvat izbjeglica, smještajnih kapaciteta, za pružanje zdravstvene skrbi, ali i za osiguranje opskrbe plinom kao i mjere zabrane korištenja hrvatskog zračnog prostora ruskim avioprijevoznicima i njihovim avionima''.

Plenković je ponono istaknuo važnost izgradnje LNG-a na Krku: ''Time je osiguran alternativni dobavni pravac ukapljenog plina. Njegovi kapaciteti su u ovom trenutku 2,6 milijardi kubika što je dostatno za ukupne potrebe hrvatskih kućanstava kao i za ukupne potrebe hrvatskoga gospodarstva''.

Ministar financija Zdravko Marić govorio je o posljedicama rata na hrvatsku ekonomiju.

"U ovom trenutku procjena po pitanju BDP-a bi bila preuranjena. Aktualno je nekoliko tema, jedna od njih je SWIFT, dakle međunarodni sustav financijske komunikacije među bankama, iz kojeg je zasad isključena ruska središnja banka, a u roku par sati bi taj broj banaka mogao biti proširen. Hrvatska će implementirati sve što bude dogovoreno. Proteklih dana ima puno pitanja o Fortenova grupi, prva informacija je da je kompanija stabilna", rekao je.

"Važan dio se odnosi i na problematiku Sberbanke u RH, dakle nekoliko riječi na tu temu: obzirom da se radi o važnoj banci, pokriva oko 2.3% tržišnog udjela u RH, pod nadzorom je ESB-a koja pažljivo prati situaciju. ESB je noćas ocijenila da je Sberbanka u Austriji sa svojim podružnicama u Hrvatskoj i Sloveniji u opasnosti da će propasti ili vjerojatno propasti. Ta terminologija se koristi da su stečeni uvjeti da se pokrene stečajni postupak nad bankom. Evidentno, obzirom na sve okolnosti, banka posljednjih dana trpi određene pritiske. Sukladno tome je ESB dala ovo priopćenje", rekao je Marić.

"Moratorij koji je na snazi do sutra u ponoć želi ustabiliti poslovanje dok sanacijski odbor ne donese odluku. Inzistirat ćemo da se izbori za mogućnost sanacije Sberbanke u Hrvatskoj. U povijesti RH je provedeno 7 sanacija i sve su provedene uspješno", rekao je Marić.

"Moramo pojasniti i drugi scenarij, a to je da dođe do likvidacije, a tada dolazi do aktivacije sustava osiguranja depozita do 100.000 eura. Ukupni iznosi osiguranih štednih uloga je 3 milijarde i 800 milijuna kuna", rekao je Marić.

''Većina hrvatskih državljana nalazi se u Kijevu, a dio u Poldavi i Lavovu.U Ukrajini se nalazi između 30 i 40 hrvatskih državljana. Prije agresije bilo ih je 114'', brojke su koje je iznio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Istaknuo je da je MVEP imao brojeve telefona i kontakte svih hrvatskih državljana i poručio da će ih danas sve nazvati i utvrditi gdje su i što trebaju.

''Broj građana se stalno mijenja jer dio njih uspijeva prijeći granici s EU, a radna skupina Ministarstva će kontaktirati sve osobe s popisa i utvrditi točan broj ljudi i njihovo mjesto boravka", objasnio je ministar vanjskih i europskih poslova.

"Od prvog dana početka agresije, sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti su se aktivirale kako bi se osigurao sveobuhvatni pristup vezan za prihvat izbjeglica i daljnje potrebe. Od 25 do 28. veljače jutros u šest sati u Republiku Hrvatsku je ušlo 190 izbjeglica iz Ukrajine. Neki se nalazi u motelu Plitvice, a ostali su u privatnom aranžmanu. Organiziraju se i prihvatni centru u Osijeku, u Zagrebu te u Krapinskim Toplicama'', kazao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Podsjetio je da neke procjene govore o četiri milijuna izbjeglica iz Ukrajine u EU, a tu su i interno raseljene osobe: ''Sve skupa može doseći brojku od osam milijuna ljudi. Radi se o velikoj humanitarnoj krizi. Vlada je i dalje spremna pružati svu pomoć i primati ukrajinske izbjeglice''.

"Uslijed ruskih aktivnosti u Ukrajini države članice EU-a uvele su sankcije Ruskoj federaciji. Većina država članica EU-a i UK-a su uvele mjere kojima ruskim zračnim prijevoznicima zabranjuje korištenje zračnog prostora te slijetanje i polijetanje iz zračnih luka na teritoriju država članica'', kazao je ministra prometa, mora i infrastrukture Oleg Butković.

''Ministarstvo prometa se zadužuje za pripremu obavijesti o zabranu leta te dostavu te odluke hrvatskoj Kontroli zračne plovidbe", rekao je Butković, a nakon toga je Vlada izglasala zabranu leta ruskim avionima iznad RH.