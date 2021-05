Plenković: Možemo! parafrizira moju poruku iz 2016. Očito imaju nešto protiv ove Hrvatske

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas na svečanosti obilježavanja Dana grada Zagreba. Čestitao je svim laureatima, osobito prof. Alemki Markotić, za koju je rekao da je bila među ključnim ljudima u zdravstvenom sustavu tijekom pandemije. Odgovarajući na novinarska pitanja o rezultatima izbora, rekao je da nije još nazvao osobno Tomislava Tomaševića i čestitao mu, ali da hoće.

Upitan kako to da svi govore da pobjeđuju, poručio je - "brojite".

- Brojevi su uvijek najbolji pokazatelji. HDZ ima 45 posto gradova i općina, 75 posto županija. HDZ nikad dosad nije dobio 15 županija. Vidim da su ovi iz Možemo! parafirali moju poruku iz 2016. kada sam rekao Mijenjamo HDZ da bi mijenjali Hrvatsku. Oni mijenjaju Zagreb da bi mijenjali Hrvatsku. Očigledno imaju nešto protiv Hrvatske u kojoj smo uspjeli spriječiti socijalnu fragmenturu, učuvati 700 000 radnih mjesta, spasiti 120 000 poslodavaca, isplatiti samo u Zagrebu 2,9 milijardi kuna sredstava za plaće 215.000 radnika u glavnom gradu... Pretpostavljam da je to neka poruka promjenu koju treba napraviti na razini Hrvatske. Moram još dobro osluhnuti koju onu to promjenu zazivaju - kazao je Plenković.

Na pitanje kakvu suradnju očekuje s Tomaševićem, kazao je da sa svim čelnicima lokalnih jedinica ima dobru suradnju.

Komentirao je i problematiziranje datuma održavanja Dana državnosti od strane predsjednika Zorana Milanovića te izjavu da je to "stranački blagdan".

U zadnjih nekoliko situacija obilježavanja bi se meni postavljala pitanja o postavljanju vijenaca. Imate predsjednika države koji se nije uopće očitovao o Danu državnosti. Lani je s nama bio pola programa. Prošle godine nije došao niti na Trg niti na svečani koncert. To se u normalnoj europskoj državi događa jedino ako je netko teško bolestan pa ne može doći. To su pojave ponašanja vrsta voluntarizma. To se nekome tolerira, nekom ne. Ja ću sad vrlo jasno govoriti o tome. Mislim da je sramotno što nije čestitao Dan državnosti. To vam je isto kao i njegovo nepoštivanja zakonske procedure. On je kao i ja rođen u Zagrebu trebao biti i tu na dodjeli nagrada - rekao je predsjednik Vlade.

Istaknuo je da od 15 župana imaju sedam novih političkih lica, od toga dvije žene, jedine dvije županice u Hrvatskoj.

- Politika profiliranja HDZ-a koju vodim na desnom centru, omogućilo je nama jačanje stranke na zapadu zemlje. Ne možemo pobijediti stalno svugdje - poručio je.

Upitan je i za komentar predsjednika da bi pridjev "domovinski ne bi trebala svaka štraca koristiti".

- Vjerujem da mu je to neki način da Škori zahvali što mu je pomogao na predsjedničkim izborima. Mislim da cijela ta ideja stvaranja nekog pokreta kao HDZ-a 90-ih je besmislena. Dovodi samo do fragmentacije. To omogućuje samo kandidatima ljevice da pobjeđuju - smatra Plenković.

Zamjera lijevim analitičarima što "kada Škoro napada Možemo! onda ga pljuju, ali kada napada HDZ onda ga maze".

- Besmisleno je napravljena ta opcija da godinama napadaju HDZ i mene osobno. Potpuno je nerazumno. Što je smisao nekoga tko napada glavnu hrvatsku stranku koja uvjerljivo dobije parlamentarne izbore, i u petoj godini mandata dobije 75 posto županija i 45 posto županija i općina. Ovi ljevičarski komentatori će sada nakon što su dobro lupali i ispljuvali Škoru u ova dva tjedna kampanju, sad će ga maziti i paziti, jer im odgovara kada napada HDZ. Briljantni su ako udaraju po HDZ-u, ako napadnu ljevicu onda su grozni, ne smiju se zvati Domovinski pokret, ne smiju postojati, treba ih maknuti.

Kritizirao je i "medijsku agresiju prema Davoru Filipoviću".

- Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba je doživio takvu agresiju, divljaštvo, bezobrazluk, gdje su mu pojedini voditelji namjerno kao slučajno govorili. Ne možete nekoga zvati u goste i ne znati mu ime. Ako netko zove nekoga u goste da bi ga ponizili, onda morate znati da to nisu nepristrani mediji. To su plaćenici da gade jednu političku opciju - kazao je Plenković, a na potpitanje na koga točno misli, dodao je:

- Mislim na analitičare koji su plaćeni da gade jednog kandidata. Da budem precizan, mislim na Lalića - rekao je, pa dodao da je istu agresiju doživio i Vice Mihanović.