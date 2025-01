Plenković: Mir se treba postići s reintegracijom okupiranih područja Ukrajini

Mirovni pregovori trebali bi značiti vraćenje Ukrajini okupiranih područja, poruka je premijera Andreja Plenkovića koji je ovog četvrtka dao izjave za medije sa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Plenković je ponovio kako je poruka Hrvatske u ove tri godine bila konzistentna, ali naveo kako ''ne možemo prihvatiti da se neki dogovor o primirju pretvori u dogovor koji bi uvažio činjenicu da je Rusija ilegalno okupirala, pa i anektirala dijelove Ukrajine''.

- Današnji panel s kojim je počeo dan u Davosu bio je posvećen Ukrajini u novim okolnostima - dolazak Donalda Trumpa i izgledna inicijativa za postizanje mira. Predsjednik Volodimir Zelenski je naravno zainteresiran, kao i ukrajinski narod. To žele svi, a naša poruka je bila konzistentna, mi smo osudili rusku agresiju te snažno podržali Ukrajinu cijelo vrijeme. Ta se poruka tri godine nije mijenjala, ali ne možemo prihvatiti da se neki dogovor o primirju pretvori u dogovor koji bi uvažio činjenicu da je Rusija ilegalno okupirala, pa i anektirala dijelove Ukrajine. Takvim mirom nitko neće biti zadovoljan tko poštuje međunarodno pravo i temeljna načela poštivanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta država. Treba paziti da se dogovor o primirju ne pretvori u nekakav zamrznuti konflikt u kojem bi se na dugi rok ponovila situacija iz 2014. kada su Krim, Donjeck i Lugansk ostali pod kontrolom Rusije. U međuvremenu je to Putin proširio na još dvije oblasti. Mi sada imamo pet okupiranih regija Ukrajine tako da moramo voditi računa da bi se mirovni dogovor trebao postići s reintegracijom tih područja ustavnopravni poredak Ukrajine - to je ključna poruka na kojoj inzistiramo - poručio je Plenković.

- S druge strane vidimo da je Rusija i dalje u ratnoj ekonomiji - 40 posto proračuna ide za obranu, 9 posto BDP-a u izdvajanje za obranu, imaju novačenje novih vojnika, ali i sjevernokorejsku potporu. Svaka mirovna inicijativa mora uzeti u obzir novu realnost - kazao je.

Sinoć je bila jedna zatvorena večera sa 150 ljudi, a među govornicima je bio i premijer Andrej Plenković koji je pred novinarima danas još jednom podsjetio na postignuća njegove vlade dosad. Utjecaj umjetne inteligencije želimo gledati kroz zakon koji je donesen na razini EU, gdje je u fokusu čovjek kojem AI tek pomaže, a ne da je u povlaštenom položaju, kaže Plenković. Premijer je otkrio i što možemo očekivati po pitanju ulaska u OECD.

- Još smo 2017. rekli da želimo ući u Schengen, eurozonu te OECD. Proces učlanjenja u zadnju trebao bi biti dovršen do proljeća iduće godine, današnji susret s glavnim tajnikom fokusirao se na to kako napredujemo u aspektima. Mislim da smo napravili velike iskorake - poručio je, dodavši kako u savjetovanje ide novi zakon usmjeren prema tvrtkama.

