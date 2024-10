Plenković: Milanović nas vodi nas pod ruske skute. Otresaju se na NATO kao da je 'mali od kužine'

Premijer Andrej Plenković oštro je kritizirao još jednom predsjednika Zorana Milanovića ovog ponedjeljka, uoči dolaska zamjenika glavnog tajnika NATO-a Borisa Rugea na sjednicu Odbora za obranu ove srijede kako bi objasnio sve detalje oko misije vojne pomoći Ukrajini NSATU. Cijela priča zahuktala se, podsjetimo, nakon što je Milanović odbio dati suglasnost da se dva hrvatska časnika pošalje na tu misiju, smatrajući da se time otvara mogućnost da bi oni bili poslani direktno u Ukrajinu na obuku vojnika. Podršku Milanoviću dali su SDP i još neke oporbene stranke, pa je predsjednik Sabora Gordan Jandroković bio prisiljen odgoditi glasovanje u Saboru o toj temi dok se ''stvari ne razjasne''.

- Milanović laže, vodi nas pod ruske skute, ruši kredibilitet Hrvatske u NATO-u i EU-u. Čovjek je razorio, da se samo njega pita, međunarodni položaj Hrvatske. To je bit. A sad ovi pačići, umjesto da sad kao što je rekao "mućnu svojom glavom" nastavljaju bojkotirati zdrav razum - objasnio je Plenković ovog ponedjeljka, prenosi HRT.

- Polazim od sebe - kada bih imao nešto što me muči, a u vezi s mojom odlukom i tiče se NATO-a, bio bih zahvalan na mogućnosti da mi dođe drugi čovjek NATO-a i da ga pitam što god želim o toj misiji. Tako da ne mogu stvarno razumjeti takav odnos. Još se tu koriste nekakvi epiteti "strani namjesnici". Mi smo htjeli ući u NATO. Mi smo dio NATO-a - dodao je Plenković, a ponovno se na Milanovića osvrnuo i nakon sjednice.

- Argument da netko ima nešto protiv mene osobno nije dovoljan. Možeš biti protiv nekoga, može ti netko ne biti simpatičan, ali iz potpunog kaprica stati iza laži i neistine... Nisu zato dobili mandat. Poruka da ne sudjeluju na Odboru i njihovo eventualno glasanje protiv neće biti samo kapric protiv HDZ-a, što je gotovo pa bolesno, nego i protiv Hrvatske kao pouzdane saveznice NATO-u i pouzdane članice EU-a. Oni nas miču iz položaja čvrsto usidrenom na Zapadu, kao i sigurnom političkom krugu, gdje smo željeli ići. Istina ne ovi ljudi tu nego njihovi prethodnici - objasnio je Plenković.

Ponovio je tezu kako, prema oporbi, su trenutno sigurniji vojnici u Libanonu, Afganistanu i Kosovu, dodajući kako se Ukrajini u zadnje dvije i pol godine pomaže izrazito puno, što potvrđuje i nova isporuka tenkova. Da je ovu situaciju uzrokovao predsjednik izabran od strane HDZ-a, prosvjednici bi ''kroz klizište probili do Pantovčaka'', napomenuo je Plenković. Premijer je potom počeo nabrajati i Milanovićeve izjave, na što su se snimatelji počeli smijati.

- Smiju se… Bilo bi dobro da netko zaplače u javnom prostoru i zamisli se nad njenom sudbinom. Jer, danas je sve što se kaže kao fora. Potpuni debilitet. Eto, tako ću to nazvati. Ako je nekome to normalno, onda imamo i problem javnog prostora. Ako tako podcjenjuje NATO, neka bude protiv svih misija. Ako tako podcjenjuješ načelnika Hrvatske vojske, nemoj onda dodjeljivati odlična vojnicima - komentirao je Plenković.

- Nadam se da će Primorac pobijediti na izborima. Ovaj radi cirkus od demokracije i projicira sve svoje mane i slabosti na druge, ima ozbiljan problem - komentirao je nakon sastanka Plenković pa dodao kako on ''ne predstavlja Hrvatsku''.

- Zašto takve stvari Orban radi, ja to ne znam, radi ruske nafte. Radiš na ruiniranju vanjskopolitičkog položaja Hrvatske, to je veliki problem. Oni se sada otresaju na NATO kao da je on ''mali od kužine'', nekakva bezvezna organizacija. Da je takav provincijalno primitivni žargon prevladao u zemlji koja se hvali da je otvorena, da ima široke poglede... Bilo bi dobro da ljudi progledaju, ovo što oni rade je direktno nauštrb interesima Hrvatske. Meni ne nevjerojatno da se nakon 15 godina u NATO-u nalazimo u poziciji da nam ljudi koji su odabrani od strane naroda ruše međunarodni kredibilitet - dodao je.

Inače, na sjednici Predsjedništva potvrđeno je kako će Ante Mihanović, HDZ-ovac koji je bio kandidat za gradonačelnika Splita na prošlim lokalnim izborima, biti šef izbornog stožera tima Dragana Primorca. Što se tiče zdravstvenih sindikata koji najavljuju štrajk, Plenković im je poručio kako novo povećanje plaća ''nema logike jer nikad u povijesti nije bilo tolikog rasta''.

