Plenković: 'Bartulica? Nemam se ja vremena time baviti. Linić kod Turudića? Ja s tim nemam ništa'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da se nema vremena baviti slučajem zastupnika Domovinskog pokreta (DP) Stephena Nikole Bartulice, koji je preko odvjetničkog ureda pojašnjavao da svoje svakodnevne životne troškove podmiruje sredstvima koje mu je darovala majka. "Nemam se vremena time baviti, bavim se našom kampanjom. Samo je važno da podržimo listu broj pet s najboljim kandidatima od nositelja liste, pa do gospođe Petir kao 12. nositelja", rekao je Plenković novinarima nakon obilaska gradilišta Zagrebačke katedrale.

Po pisanju medija, Bartulica je kupio kuću na tri kata i vrt na otoku Prviću za 300.000 eura, a prema njegovoj imovinskoj kartici, on i supruga mjesečno zarađuju 3600 eura pa im, nakon što za dva kredita izdvoje 3562 eura, ostaje za život svega 38 eura mjesečno. U srijedu je Bartulica preko odvjetničkog ureda priopćio da svakodnevne životne troškove podmiruje sredstvima koje mu je darovala njegova majka, zajedničkom obiteljskom odlukom.

Plenković kaže da nema potrebe komentirati koalicijskog partnera i njegove ideološke istupe. "U ovom trenutku time se ne bavimo, sabor sa smislom i svrhom ne zasjeda dva tjedna i fokusirani smo na kampanju", rekao je.

Uvjeren je da će se uskoro riješiti pitanje saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, s obzirom na to da DP inzistira da na njegovu čelu ne bude predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. "Riješit ćemo kao što smo riješili sve. Po meni je to ne-pitanje", poručio je Plenković te na upit odgovorio kako ne zna je li to samo dio DP-ove kampanje.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić primio je na razgovor Slavka Linića, Branka Šegona i Tihomira Kralja na njihovu inicijativu, o čemu je jučer izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH) pa je novinare zanimalo je li to "bolja komunikacija" o kojoj je premijer ranije govorio. "Ja s tim nemam ništa, niti sa sastankom niti s komunikacijom, sve što može pridonijeti da DORH redovitije komunicira s javnošću, to pozdravljam nevezano o kojoj temi se radi", rekao je Plenković. Odbacio je insinuacije da je Vlada u to upletena. "Nismo se ni prije petljali, ne možemo, DORH je neovisno i samostalno pravosudno tijelo koje radi sukladno Ustavu i zakonu", kaže Plenković.

