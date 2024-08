Pitali Jandrokovića hoće li se rukovati Milanović i Plenković: 'Pa nisam vidoviti Milan'

Proslava Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti dolazi i u vrijeme više nego zategnutih odnosa dva čelna čovjeka Hrvatske – predsjednika RH Zorana Milanovića i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića. Vidjelo se to i jučer na Sinjskoj alci gdje su izostali ne samo bilo kakvi razgovori njih dvojice nego nije došlo čak niti do rukovanja barem za javnost. Slijedom toga danas je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao kako je Oluja najveća vojna pobjeda hrvatskog naroda te da se nada kako će sve proći u najboljem redu i da ćemo svi zajedno slaviti ovaj dan. Na novinarsko pitanje hoće li se danas u Kninu Milanović i Plenković pozdraviti Jandroković je rekao kako on nije vidoviti Milan pa da zna tko će koga pozdraviti ali i da će onome tko mu pruži ruku uzvratiti.

Za proslavu u Kninu je rekao kako je tamo uvijek posebna atmosfera kao i da je Vojno redarstvena operacija Oluja u potpunosti izmijenila geopolitičku sliku ovog dijela Europe i ojačala međunarodni položaj Hrvatske.

-VRO Oluja je osigurala demokratski i gospodarski napredak i mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja – rekao je Jandroković.

FOTOGALERIJA Hrvatske zastave posvuda, čekanje dnevnog tiska i prvi izvještaji... Pogledajte fotografije iz Knina nakon 'Oluje'