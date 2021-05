Perverznjak na letu: Pilot se skinuo pred kolegicom i krenuo gledati pornografiju

Bivši američki pilot Michael Haak (60) priznao je na sudu da se prošle godine tijekom leta skinuo do gola ispred svoje kopilotkinje i gledao ispred nje u kopilotskoj kabini pornografiju na računalu. Tužitelj je naveo i to kako je Haak nastavio s 'neprimjerenim ponašanjem' kako se nastavio let aviokompanije Southwest Airlinesa.

Sudac ga je osudio na godinu dana uvjetne kazne i naredio mu da plati 5000 dolara kazne. Incident se dogodio 10. kolovoza 2020. godine na letu od Međunarodnog aerodroma Philadelphia sve do međunarodnog aerodroma Orlando.

Tužitelj Michael Cunningham je naveo kako je u trenutku kad je avion postigao određenu visinu, Haak se ustao s mjesta pilota, skinuo i potom počeo gledati pornografiju na računalu. U međuvremenu, prva časnica leta kojoj je to bio prvi let s tim pilotom nastavila je obavljati svoj posao, dok je Haak nastavio s 'neprimjerenim ponašanjem'.

Protiv Haaka podignuta je optužnica u Marylandu jer je to savezna država iznad koje je bio avion u trenutku kad se incident dogodio. Osim što je priznao na sudu svoj čin, ispričao se i kazao kako je sve to počelo kao šala između njega i drugog pilota.

- Nisam nikad mislio ni u 1000 godina da će se ovako nešto dogoditi - ustvrdio je, prenosi BBC.

Sudac Mark Coulson kazao je 60-godišnjem pilotu da je njegovo ponašanje traumatiziralo prvu časnicu i da je moglo utjecati na sigurnost putnika. Haak je otišao u mirovinu krajem kolovoza. Međutim, zbog incidenta pilot je ostao bez naknada na koje bi imao pravo.

