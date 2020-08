Pijan prevozio migrante pa je zalutao: Umjesto u Brinje, dovezao ih u Dobrinje

Do samog centra Dobrinja u utorak navečer zalutao je vozač kombija koji je prevozio migrante. Vozač je migrante trebao dovesti do Brinja, no, prema riječima svjedoka, bio je u alkoholiziranom stanju pa je zalutao.

Prema izjavama očevidaca, kombi je došao na Placu u Dobrinju na Krku oko 19 sati, a kod prolaznika se raspitivao za put do Brinja, odnosno Novog Vinodolskog. Još uvijek nije poznato gdje je migrante ukrcao, no mještani tvrde kako je bio u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opijata, piše Novi List.

Mještani su pozvali policiju koja je u kombiju zagrebačkih registarskih oznaka zatekla čak 24 mlađa migranta. Sve su ih potom odvezli kao i vozača nad kojim će se pokrenuti istraga.