Pharmas nabavio iz Indije lijek koji pomaže kod COVID-19

Nešto više od dva tjedna nakon što su Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i Hrvatsko društvo za infektivne bolesti Liječničkog zbora u preporuke za liječenje oboljelih od COVID-19 stavili klorokin fosfat i hidroksiklorokin, lijekove protiv malarije, hrvatske su bolnice dobile donaciju od 400 tisuća tableta tog lijeka.

– Čim smo vidjeli preporuku, počeli smo tražiti način da ga nabavimo. Ne proizvodi puno proizvođača taj lijek, ali ga proizvodi jedan od naših partnera u Indiji i odmah smo s njim kontaktirali. Baš su proizvodili pošiljku za Australiju i pristali su i za nas napraviti dodatne količine. I Island je tada naručio – kaže nam dr. Gordan Badurina, član uprave za tehničke poslove tvrtke Pharmas u vlasništvu Luke Rajića.

Badurina je vodio ovu operaciju nabave lijeka za donaciju vrijednu više od pola milijuna kuna, u količini dostatnoj za liječenje 20 tisuća oboljelih od novog koronavirusa. Toliko su, kaže, tražili na osnovi procjene o mogućem broju građana koji bi mogli oboljeti ako se dogodi talijanski scenarij.

Intervenirali i Islanđani

Indijcima je trebalo tjedan dana da proizvedu naručenu ko- ličinu, a za to se vrijeme situacija s pandemijom uvelike zahuktala i okolnosti nam nisu išle naruku.

– Indija je proglasila opću karantenu, a i zabranili su izvoz hidroksiklorokina. Indijska carina zabranila je izvoz naše pošiljke tumačeći da se zabrana odnosi i na klorokin fosfat. Proizvođač lijeka pisao je carini da je riječ o drugoj aktivnoj supstanciji, a mi smo intervenirali putem hrvatskog veleposlanika u Indiji i indijskog u Hrvatskoj. Indijski je veleposlanik bio iznimno susretljiv i puno nam je pomogao, zvao je njihova proizvođača, špeditera, carinu i objašnjavao da je to donacija. Istovremeno su i Islanđani intervenirali za svoju pošiljku, svi su telefoni bili užareni ta 24 sata i na kraju je carina popustila. Imali smo i problem naći prijevoz jer nitko nije htio voziti zbog opće karantene. U Indiji na kršenje karantene gledaju vrlo strogo, u slučaju da propusnica nije valjana policija plijeni i kamion i robu, a vozač ide u zatvor. Zato nismo mogli naći vozača koji bi robu prebacio do zračne luke u New Delhiju iako smo dobili propusnice. Dva smo dana izgubili da nađemo vozača – nastavlja Badurina.

Letova je bilo malo pa je pošiljka u srijedu ukrcana na let preko Dohe za Frankfurt i kombijem je u subotu stigla u Zagreb. Dobili su uputu na hrvatskom jeziku i u ponedjeljak je podijelili bolnicama.

Lijek za teže oboljele

Ovaj antimalarik nije službeno registriran kao lijek protiv koronavirusa, ali je ovih dana vrlo tražen u cijelom svijetu, a nakon pritiska američkog predsjednika, Indija je jučer povukla zabranu izvoza hidroksiklorokina.

– Nema kliničkih studija koje bi to potvrdile, ali liječnici iz raznih zemalja koji su koristili taj lijek u liječenju infekcije COVID-19 utvrdili su da on koristi bolesnicima. Pacijentima se daje isključivo pod liječničkim nadzorom – rekla nam je prof. Alemka Markotić, ravnateljica Zarazne.

U preporukama Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskog liječničkog zbora stoji da se za antivirusno liječenje oboljelih od COVID-19 bez simptoma i s blagim simptomima preporučuje samo simptomatsko liječenje, a za teže oboljele ili kad se prema kliničkoj procjeni očekuje teška bolest petodnevno liječenje hidroksiklorokinom ili klorokin fosfatom.