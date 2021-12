Iz HZJZ-a objavili kada kreće cijepljenje za djecu: Roditelji već zovu, nova pošiljka u ožujku

U Hrvatsku je stiglo cjepivo protiv COVID-a za djecu od 5 do 11 godina. Riječ je o 50-ak tisuća doza dostavljenih u HZJZ, odakle će biti distribuirano u ostatak zemlje. Cijepljene bi najprije trebalo krenuti u Zagrebu, i to već ove srijede u školi Narodnog zdravlja - od 16 do 20 sati. Moći će se na istom mjestu cijepiti i u subotu.

Iz HZJZ-a za HTV kažu kako očekuju da bi cijepljenje kroz ambulante trebalo krenuti do kraja tjedna, a sve će ići preko liječnika obiteljske medicine kojima se zainteresirani roditelji trebaju javiti. Kako je rečeno - djeci će se davati u dvije doze.

Na upit hoće li biti potrebna treća, tzv. booster doza, rečeno je kako to za sada nije preporuka, ali se svakako preporučuje djeci s komorbiditetom.

Inače, cijepljenje od 5 do 11 godina posebno se preporučuje za djecu s kroničnim bolestima za djecu koja žive u kućanstvima s osobom oboljelom od kroničnih bolesti ili djeci smještenoj u kolektivnom smještaju. Iz HZJZ-a su rekli kako zainteresirani roditelji već zovu, tako da svakako očekuju dobar odaziv, a da bi nova pošiljka Pfizera za djecu trebala stići u ožujku.

Video: Kreće cijepljenje djece od 5 do 11 godina: Po čemu se razlikuje od cjepiva za odrasle