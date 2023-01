Pevec objavio kako Pevex više ne smije koristiti ime, oglasili se iz tvrtke: 'Opet iskrivljuje činjenice'

Zdravko Pevec, bivši vlasnik trgovina koje su preimenovane u Pevex, jutros je objavio kako kako je Državni zavod za intelektualno vlasništvo presudio kako ime Pevex tvrtka više nema pravo koristiti, što je i nakon žalbe Upravnom sudu bilo odbijeno. Pevec je tako medijima poslao priopćenje kako bi ''upozorio javnost da vlasnički trojac s njim spori u dvadeset parnica'', smatrajući kako ovom odlukom najavljena prodaja Pevexa ''neće ići tako lako''. O svemu se oglasila i tvrtka Pevex, navodeći kako se radi o slučaju ''obmanjivanja Zdravka Peveca''.

Pevec: Dobio sam pravosudnu bitku

''Iznimno sam zadovoljan i presretan ovom najnovijom odlukom. Nova godina za mene je započela odlično. Dobio sam još jednu pravosudnu bitku koja mi daje snagu da ispravim nepravde koje su mi nanesene, da vratim imovinu i ono najvažnije da sperem ljagu sa svojeg imena. Sve je razvidnije kako su me brojni, a ne samo navedena trojka, razbaštinili i obespravili, kako je stečajni upravitelj kao na pladnju, za budzašto, isporučio moju firmu novim vlasnicima. To im nije bilo dovoljno te su nastavili biti krajnje bahati i drski, koristeći se mojim imenom, mojom reputacijom i mojom poslovnom tradicijom.

Jurica Lovrinčević je u nemalo navrata sam sebi skočio u usta govoreći kako nema ničeg spornog u tome što koriste ime Pevex, jer ono najbolje odražava „kontinuitet i vrijednosti“ koje su krasile od osnutka ovu kompaniju. Ma zamislite molim vas, oni i danas misle da mogu bez posljedica koristiti moje ime. Stoga i nije čudo, što je prvo na moju stranu stao Državni zavod za intelektualno vlasništvo, a sad i Upravni sud. Pa nisu oni toliko naivni. Dajte si samo zamislite da nekom pametnjakoviću dođe na um da u Sjedinjenim Državama pokuša pokraj Coca Cole, zaštititi ime Coca Colex. Pametnom dosta, ali očito ne i onima iz novog PEVEX-a koji se i dalje kiti tuđim perjem i koji žele preprodajom moje kompanije višestruko zaraditi i potom se izgubiti. E neće im to proći!'', objavio je Zdravko Pevec.

''Mislili su kako će žalbom Upravnom sudu uspjeti u naumu da bez posljedica koriste ime PEVEX, no grdo su se prevarili. Odbijena je prijedlog PEVEX-a da tužba koju su pokrenuli protiv rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, kojim je poništen njihov žig PEVEX Z20190554. Sud je tako odlučio da rješenje Zavoda za intelektualno vlasništvo i dalje ima puni učinak i to bez obzira na to što je protiv tog rješenja PEVEX pokrenuo Upravni spor. Za mene to znači da i dalje mogu slobodno komunicirati da PEVEX nema zaštićen niti jedan žig PEVEX'', dodao je, zaključujući kako se on ''nije tužio dok mu nisu oteli firmu''.

Pevex: I dalje koristimo žigove

Tvrtka Pevex pak je objasnila kako i dalje bez ikakvih ograničenja koriste ime Pevex te da je pod tim imenom upisana u sudski registar i ''sukladno tome posluje i sudjeluje u pravnom prometu''.

''Tvrtka PEVEX d.d. je ovlašteni nositelj ukupno 16 žigova, od toga su tri žiga Pevec i dva Pevex te je kao takva upisana u registar žigova koji vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo, a što je provjerljivo putem javno dostupnog servisa e-Registri industrijskog vlasništva. Ovom prilikom također skrećemo pozornost kako Zdravko Pevec, kao i do sada već nebrojeno puta, iskrivljuje činjenice, u prilogu priopćenja koje je poslao medijima nije odluka o tužbenom zahtjevu u upravnom sporu na koji se referira'', navode.

Objasnili su i kako je Državni zavod za intelektualno vlasništvo prihvatilo dva zahtjeva Zdravka Peveca, tri mu odbila, no da je Pevex pokrenuo upravne sporove, stoga nijedan postupak nije pravomoćno okončan.

''Od tada sve postupke vode sudovi, a samo u jednom postupku sud je donio odluku i to u srpnju ove godine za žig PEVEX TAKO LAKO na način da je sudio u korist tvrtke PEVEX d.d. Također, pred upravnim sudom vode se i postupci za žigove PEVEC koje je zaštitila i registrirala tvrtka PEVEX d.d. Stranke u upravnom sporu obvezuje pravomoćna presuda suda, pri čemu se napominje da i nakon što upravni sud donese odluku svaka stranka ima i pravo na podnošenje žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske'', objasnili su, dodajući kako će i nadalje koristiti sve žigove koje je tvrtka zaštitila.

A potom su objasnili i kakve sporove sve vode Pevex i Pevec - jedan ovršni postupak, dva parnični postupka i devet upravnih sporova.

700.000 eura dugova

''Naglašavamo kako je Zdravko Pevec trenutačno tvrtki PEVEX d.d. po pravomoćnim presudama dužan preko 700.000,00 eura. Zato nas još više začuđuju mediji koji objavljujući neistinite navode Zdravka Peveca narušavaju imidž i ugled tvrtke PEVEX d.d. koja će štiteći svoju reputaciju biti prisiljena braniti interese kompanije svim raspoloživim pravnim sredstvima. Svjesno manipulirajući medije jer nema na sebi financijske imovine pa samim time niti odgovornosti, Zdravko Pevec koristi medije kao polugu ostvarivanja svojih interesa čineći pritom veliku štetu tvrtki PEVEX d.d. Zbog toga će PEVEX financijsku zadovoljštinu biti prisiljen tražiti od onih medija koji će objavljivati laži Zdravka Peveca.

Uz navedene postupke, u tijeku je i ovršni postupak koji je pokrenula tvrtka PEVEX d.d. protiv Zdravka Peveca kao dužnika zbog neplaćenog duga u iznosu od preko 500.000,00 eura koji dug proizlazi iz pravomoćne kaznene presude kojom su Višnja i Zdravko Pevec zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza oštetili tvrtku PEVEX d.d. za navedeni iznos. Ističemo kako je rješenje o ovrsi postalo pravomoćno te sud nastavlja s propisanim radnjama.

Također, u tijeku je i jedan parnični postupak koji se vodi protiv Zdravka i Višnje Pevec radi isplate zateznih kamata za neplaćeni iznos duga iz ranije navedene pravomoćne kaznene presude.

Osim tih dugova, Zdravko Pevec duguje tvrtki PEVEX d.d. i na temelju pravomoćne presude Trgovačkog suda u Zagrebu iznos od 99.543,00 eura za parnične troškove u autorskom sporu koji je pravomoćno u cijelosti izgubio te dodatnih 48.444,00 eura za parnične troškove u postupku u kojem su Zdravko, Višnja, Danijel i Davorin Pevec tužili PEVEX d.d. za preko 2,5 milijuna eura, a za koji je donesena pravomoćna odluka drugostupanjskog suda kojim su odbijeni njihovi zahtjevi i ujedno utvrđena ništetnost ugovora o darovanju koji su njih četvero međusobno sklopili u svrhu prikrivanja imovine.

Uz tih 11 postupaka, na temelju optužnice, pravomoćne, u tijeku je kazneni postupak zbog sprječavanja dokazivanja i zbog krivotvorenja isprave protiv okrivljenika Zdravka Peveca, točnije zbog krivotvorenja ugovora u kojem je Zdravko Pevec potpisnik za obje ugovorne strane, koji ne postoji u nijednoj evidenciji niti ga je itko ikada primjenjivao, točnije nitko ga nikada nije vidio, ali se poput feniksa pojavljuje prvi puta nakon 15 godina od dana njegovog „nastanka“ te njegovu kopiju u 2018. Zdravko Pevec prilaže u postupcima pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo.

Radujemo se svačijem poslovnom uspjehu pa tako i uspjehu gospodina Zdravka Peveca u nadi da će biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze prema tvrtki PEVEX d.d. koje danas prelaze iznos od 700.000 eura'', zaključili su iz tvrtke.

