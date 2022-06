Petrol: Već se sada suočavamo s nedostatkom dizela i benzina

Umjesto najavljivanog drastičnog poskupljenja, građani od srijede mogu očekivati blago smanjenje cijena na benzinskim pumpama, i to zahvaljujući intervenciji Vlade, koja je u ponedjeljak dodatno smanjila trošarine na gorivo i ograničila marže.

Izmjenom dviju uredbi, trošarine na benzin smanjuju se za dodatnih 40 lipa po litri, što je ukupno za 80 lipa u odnosu na razdoblje do ožujka, a dizel za dodatnih 20 lipa ili ukupno 40 lipa, dok se marža trgovaca naftnih derivata na benzine, dizel i plavi dizel smanjuje za dodatnih 10 lipa.

Obračun svakih 14 dana

Prema Vladinim izračunima, ove bi izmjene trebale rezultirati blagim pojeftinjenjem goriva, i to od srijede. Bez vladinih mjera, kaže Plenković, dizel bi u srijedu koštao 15,80, a benzin 15,78 kuna po litri, no nove uredbe cijenu će dizela ostaviti na 13,08, benzina na 13,50, a plavog dizela na 9,45 kuna. Najavio je također da će se cijene derivata od sada obračunavati svakih 14 dana, umjesto svaki tjedan. Za razliku od uredbe kojom su prvi puta u ožujku na tri mjeseca ograničene cijene benzina, nove će uredbe na snazi ostati samo mjesec dana, nakon čega će se, najavljuje premijer, situacija ponovo procjenjivati.

Plenković je izvijestio i kako se trošak ovih mjera procjenjuje se na oko 130 milijuna kuna mjesečno te poručio kako se kako se novim okolnostima trebaju prilagoditi svi, pa i trgovci i distributeri. A dio njih uzvraća upozorenjem kako državna intervencija umjetno potiče potražnju, što može rezultirati višim cijenama nakon što ograničenja prestanu važiti.

- Već danas se suočavamo s nedostatkom dizela i benzina na tržištu. No, zbog embarga EU-a na rusku naftu očekuju se dodatni poremećaji u opskrbi i dodatni pritisak na maloprodajne cijene. U takvim uvjetima, u kojima je ponuda goriva ograničena, državno ograničavanje cijena umjetno potiče veću potražnju, a time i više cijene kada se one ponovno prestanu ograničavati. Subvencije smatramo najprikladnijim državnim mjerama na način koji ne ruši postojeće poreze i pristojbe - kažu u Petrolu i dodaju da će, s obzirom na to da nova uredba stupa na snagu u srijedu, danas zadržati trenutačne maloprodajne cijene naftnih derivata na prodajnim mjestima Petrola i Croduxa u Hrvatskoj.

Smatraju i da bi zbog promjenjivosti trebalo prilagođavati cijene tjedno, a ne svakih 14 dana. Iz Ine su, pak, kratko priopćili kako će, kao i dosad, poštovati odluku Vlade, a neslužbeno se može čuti kako će najveća kompanija kupcima osigurati normalnu i sigurnu opskrbu, pa mogu biti mirni jer će goriva, uvjeravaju naši izvori, biti dovoljno.

Da dodatno smanjenje marži ne bi smjelo stvoriti probleme u opskrbi smatra i stručnjak za energetiku Davor Štern.

- Neće utjecati na opskrbu jer nije to tako drastično rezanje. Činjenica jest da su im prije značanije spuštene marže, no ovih deset lipa nije nešto što bi trebalo izazvati udar. Marže su još uvijek dovoljne da osiguravaju redovitu opskrbu - smatra Štern. Pobornik je, kaže, uplitanja države u tržišne mehanizme kad je to potrebno.

- Ne postoji više slobodno tržište na svijetu, ono se izgubilo! Ne postoji više tržište sirove nafte, tržište derivata, tržište žitarica... Raspala se ideja slobodnog tržišta na kojem su se cijene formirale na osnovi ponude i potražnje. Danas se one formiraju na temelju političkih odluka. U ovakvim situacijama, jasno je da država mora biti regulator koji će osigurati da ljudi mogu preživjeti - zaključuje Štern.

I druge mjere

Inače, premijer Plenković poručio je i da će Vlada, dok god okolnosti budu izvanredne, reagirati mehanizmima koje ima na raspolaganju, pri čemu će se razmotriti i druge mjere kojima bi se ublažio udar na građane i gospodarstvo, pa i one kojima bi se poticalo korištenje javnog prijevoza umjesto osobnih automobila.

- Idućih tjedana razmotrit ćemo što dalje, a to je jedna od opcija o kojima možemo razmišljati - odgovorio je premijer na pitanje dolaze li u obzir mjere poput onih koje je uvela Njemačka, u kojoj će se građani kroz ljetne mjesece vrlo jeftino moći voziti javnim prijevozom i vlakovima. Ministar financija Zdravko Marić izračunao je, pak, kako je unatoč najnižoj propisanoj trošarini na razini EU, ostalo prostora za smanjenje od 36 do 37 lipa u cijeni benzna te za 18 do 19 lipa po litri dizela.

>> VIDEO Cijene goriva od idućeg tjedna drastično rastu: Prosječan tank benzina bit će gotovo 100 eura