Pernar predavač na 'Pikniku u polju konoplje', a građane se kažnjava za majice sa marihuanom

Piknik u polju konoplje” događaj je na koji je ovih dana pozvala udruga Hemperion, koja promiče uzgoj konoplje. Zainteresirane su pozvali da idući vikend dođu u njihovo polje kod Donje Pušće, gdje će moći “uživati gledajući kako konoplja raste” i poslušati edukativni sadržaj za sve koji su zainteresirani za uzgoj, za lijek i kupovinu, ali i za one koji imaju problema sa zakonom.

U pozivu se ističe i kako će zainteresirani moći i “zapaliti pljugu bez ikakve bojazni o bilo čemu”, no takve se moli da u tom slučaju ne sjedaju za volan. Ova udruga inače tvrdi da promiču isključivo uzgoj industrijske konoplje, ne i zabranjene marihuane, no činjenica da su pozvali da se nakon “zapaljene pljuge” ne sjeda za volan govori da je ipak riječ o drugoj vrsti promidžbe. Na svojoj Facebook-stranici njihovu je objavu podijelio i saborski zastupnik Ivan Pernar. Uz poziv je objavljena i fotografija Pernara i izvjesnog Michaela iz udruge Hemperion koji su, goli do pasa, pozirali uz stabljiku konoplje. Napominje se i da će Pernar biti i jedan od predavača na Pikniku. To da je Pernar pobornik legalizacije marihuane i u rekreativne svrhe nije tajna jer je to jedan od ciljeva u programu njegove novoosnovane stranke. A kako je riječ o saborskom zastupniku, njega se za izgovorenu riječ ne može goniti, iako je Zakonom o sprječavanju zloporabe opojnih druga izrijekom zabranjeno “na bilo koji način poticati građane, posebice djecu i mladež, na uporabu duhanskih proizvoda, alkohola i droga”.

Legalizacija marihuane tema je političkih rasprava već čitavo desetljeće pa bi, čak i da se ne radi o saborskom zastupniku, bilo krajnje nedemokratski takvu raspravu gušiti sredstvima prisile. No, kako onda protumačiti progon “običnih” građana za koje je policija procijenila da su javno promicali konzumaciju marihuane, primjerice Zagrepčanke koja se već četiri godine povlači po sudovima zato što je u javnosti zatečena u majici s preslikom lista marihuane. Iako se ovakve majice mogu kupiti na svakom koraku, policajci, a zatim i sudovi na različitim razinama, zaključili su da je riječ o prekršaju, no godinama se ne uspijevaju dogovoriti treba li žena zbog njega biti i novčano kažnjena.

Unatoč višegodišnjoj sudskoj trakavici, ova je “prekršiteljica” još i dobro prošla jer su prije zabilježeni i slučajevi u kojima su za ovu vrstu prekršaja odrezane nemale kazne. Stjepan Pavleković iz Lepoglave svojedobno je tako kažnjen s 1000 kuna jer je na društvenoj mreži podijelio crteže Popaja i Olive s listovima indijske konoplje. No, s obzirom na to da se rasprava o marihuani u međuvremenu preselila u Sabor, među zastupnike koje štiti imunitet, trebalo bi preispitati politiku kažnjavanja građana zbog isticanja slika marihuane. Bar dok politika o tome ne donese konkretan sud.