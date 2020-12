Perkz osvaja Ameriku: Luka je samuraj League of Legends

Ponajbolji svjetski igrač kultne esport igre League of Legends Zagrepčanin Luka Perković (22), poznatiji kao Perkz, dio je jednog od najvećih transfera u povijesti profesionalne razine LoL-a. Nakon pet iznimno uspješnih godina u G2, momčadi koju je pomogao učiniti najdominantnijom u Europi, Perković je otišao istražiti novo tržište. Od početka nove sezone Luka će biti član uspješne američke franšize Cloud 9, što predstavlja golem potez u već dugo nam poznatom rivalstvu između europskog i američkog tržišta. “Zauvijek u mom srcu, ovo je završetak jednog poglavlja i početak nekog novog. Namjeravam dominirati. Europo, samo me gledaj”, napisao je Luka jasnu poruku na svojem Twitter-profilu nakon što je transfer postao služben, a koliko je bio važan za G2, najbolje vam govori službena poruka organizacije nakon objave njegova prelaska.

Svladao najbolju momčad dosad

“Kroz razne verzije i sastave G2 Esportsa, Perkz je bio vođa svakog većeg uspjeha momčadi zbog svojih mehaničkih vještina, taktičkog znanja i neponovljive posvećenosti. Tko zna koliko je puta Luka prikazao sve ono što G2 predstavlja – pobjeđivanje u nemogućim situacijama, uspješne borbe sa svakakvim preprekama i teškoćama, pozitivan stav i u pobjedi i u porazu. Uistinu, Luka je igrač kakav se rađa jednom u desecima godina i pravi samuraj naše momčadi”, službeno je priopćenje organizacije koja je svojem bivšem vođi u znak zahvale napravila i emotivni oproštajni petominutni video. Prije dolaska Perkza u momčad, G2 nije bio ni blizu nikakvih naslova na europskoj sceni, a kamo li na svjetskoj. Već u prvoj sezoni Luka je kao novak odveo G2 do europskog naslova, a sebe do naslova najimpresivnijeg novaka godine.

Rijetko koji je novak tako brzo došao među tri najbolja igrača na kontinentu kao Luka, a ubrzo je postao i najbolji europski igrač. Osvojio je osam ligaških europskih naslova sa svojom momčadi, a u svakom od tih osam osvajanja bio je ključan igrač. Čak je uspio puno napraviti i na svjetskoj sceni, pogotovo kad se uzme u obzir koliko je azijsko tržište nadmoćno u odnosu na sva ostala. Jednom je na međusezonskom MSI turniru uspio donijeti naslov za G2 svladavši legendarni korejski SKT, najbolju LoL momčad svih vremena. Na svjetskim prvenstvima europska momčad čeka naslov još od prvog izdanja (2011.) kad je naslov otišao u ruke Fnatica. Od tada azijske momčadi dominiraju, a čudo je kad netko od Europljana uopće i prođe skupinu.

G2 je nekoliko puta uspio biti blizu, i to baš zahvaljujući Luki. Prošle godine uspjeli su doći do finala, u kojem ih je svladao FunPlus Phoenix, a ove godine u polufinalu ih je svladao DAMWON, no i za ove uspjehe primili su goleme pohvale.

Velika promjena u odnosu snaga

U svojih pet godina, to jest deset sezona u redovima G2 Esportsa, Luka je sedam puta bio proglašen najboljim igračem Europe, a tri puta na kraju godine svrstan je među najboljih deset igrača svijeta. Da biste shvatili koliko je to veliko postignuće, dovoljno je reći da su samo dva europska igrača u proteklih pet godina uspijevala doći do “top 10” statusa, a to su Luka i Šveđanin Martin “Rekkles” Larsson. No što sad u Lukinoj karijeri, ali i u široj slici zapravo predstavlja ovaj transfer?

Stručnjaci koji vjerno prate esport-scenu reći će vam da je ovo jedan od najvećih transfera u povijesti profesionalne razine ove igre. Ne samo zbog kvalitete momčadi i ne samo zbog Lukina talenta. Ovakva velika akvizicija mogla bi donijeti veliku promjenu u odnosu snaga između europske i američke scene, odnosu snaga koji se Amerikancima zasad baš i nije sviđao. Naime, svjetsko tržište podijeljeno je na šest liga – korejska, kineska, otočno-azijska (tri dominantne lige), europska, azijska te liga za ostatak svijeta.

Dok Azijce nitko s trona neće moći skinuti vjerojatno desetljećima, najosjetnije je ovo rivalstvo između Europe i Amerike, i baš bi Perkzov transfer mogao biti ključan kotač promjene. Amerikanci već godinama na velikim natjecanjima kaskaju za Europljanima, a najveći im je problem što u svojem “dvorištu” nemaju kvalitetnih LoL igrača kao što to imaju Azija, pa i Europa. Primjerice, najbolja su dva igrača na američkom tlu posljednjih godina Danac Soren “Bjergsen” Berg te Korejac Sang-wook “Ryu” Ryu.