Penava: 'Od posljednje sjednice Gradskog vijeća nisam se čuo s Plenkovićem'

Sjednica Gradskog vijeća Vukovara, koja je održana u proši petak i koja je rezultirala bacanjem na pod Statuta Grada Vukovara pisanim ćirilicom, uvredama, prijetnjama i svemu drugome što se moglo vidjeti, i dalje je jedna od glavnih tema u Vukovaru.

U zavisnosti od političkih svjetonazora kao i nacionalnosti dio građana podržava gradonačelnika Ivana Penavu i vladajuće u gradu, dio smatra da su stavovi predstavnika srpske nacionalne manjine zakoniti i ustavni, a ima i onih koji su mišljenja kako je sve to bio igrokaz za birače.

Gradonačelnik Penava danas je tijekom posjete Dječjem vrtiću u gradskoj četvrti Borovo naselje, gdje je izvršen projekt energetske obnove, novinarima rekao kako se od održavanja „vruće“ sjednice Gradskoga vijeća nije čuo s predsjednikom HDZ-a i premijerom Andrejom Plenkovićem.

Rekao je kako nema još niti odgovora iz Ustavnog suda RH kao i da će vjerojatno predsjednik Ustavnoga suda prenijeti medijima svoj stav kada ga budu donijeli. Posjeta vrtiću iskorištena je i da se Penavu pita za segregaciju djece u dječjim vrtićima kao i osnovnim i srednjim školama u Vukovaru.

-To nije moj odabir ali je zakonski s tim što je u vrtićima nešto „mekša“ situacija. Moje mišljenje je kako bi djeca trebala zajedno da idu u vrtiće i škole kao i da se djeci svih nacionalnih manjina omogući da uče jezik, kulturu i povijest svoje matične države s tim što bi se to radilo u nekom izvanrednom vremenu izvan redovite nastave. Mislim kako je ovakva primjena modela u Vukovaru, a i sam sam bio profesor u školi, krivi model. Hoće li doći do promjene modela i kada vidjet ćemo, rekao je Penava.