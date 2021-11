Penava: Bioteroristi uz covid potvrde slobodno ulaze u bolnice i staračke domove

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava upozorio je u četvrtak kako su covid potvrde, budući da zarazu šire i cijepljeni i necijepljeni, omogućile "bioteroristima" da bez medicinske kontrole ulaze u bolnice i staračke domove bez obzira na razinu antitijela i prisustvo virusa u sebi.

"Danas se hrvatsko društvo, sukladno znanstvenim spoznajama da i cijepljeni i necijepljeni šire zarazu, nalazi u situaciji da je dio 'bioterorista' dao covid putovnice da slobodno prolaze ulicama grada i, što je najgore, ulaze u bolnice i staračke domove bez bilo kakve kontrole, bez obzira na razinu antitijela i prisustvo virusa u sebi", rekao je Penava.

Istaknuo je da su u zadnjih godinu i pol medicinska struka i Nacionalni stožer civilne zaštite zbog uskih stranačkih interesa podređeni kako bi se ostvarili poeni na prošlim izborima, a na taj način se izložilo zdravlje i sigurnost svih građana.

To je, naglasio je, apsolutno neprihvatljiva politika i vrlo pogrešan smjer koji je doveo do podijeljenosti u hrvatskom društvu na liniji cijepljeni-necijepljeni, umjesto da se držimo merituma ako nam je stalo zaustaviti širenje zaraze, a to bi po Penavi trebalo biti testiranje i utvrđivanje razine antitijela.

Pandemijski lobiji zastupaju politiku u Hrvatskoj i većem dijelu Europe

"Nažalost, politika koja je na djelu u Hrvatskoj, kao i u većem dijelu Europe, politika je koju zastupaju pandemijski lobiji, a puno manje struka, što vidimo po gušenju bilo kakvog suprotnog mišljenja, pogotovo znanstvenog koje ne ide u prilog tom lobiju. To potvrđuje i današnje mišljenje WHO-a da covid putovnice ulijevaju lažnu sigurnost, no o tome će biti vrlo malo govora u mainstream medijima", ocijenio je.

Penava je upozorio i na kontinuitet nepovjerenja hrvatskih građana u institucije, a odgovornost za to pripisao je vladajućima koji, istaknuo je, svojim primjerom pokazuju na koji način potkopavaju institucije.

"U Hrvatskoj 30 godina svjedočimo da partijski kadrovi, bez obzira na to govorimo li o SDP-u ili HDZ-u, vrlo pomno štite interese ljudi u sjeni, bez obzira na to je li riječ o presudama za ratne zločine, pri čemu konkretno mislim na Vukovar, jer nitko iz Generalštaba nije optužen unatoč optužnicama nekoliko ŽDO-a, starih i do 30 godina gdje je jedino zahvaljujući Međunarodnom tribunalu u Haagu dio ljudi osuđen i to isključivo za zločine na Ovčari", upozorio je.

Istaknuo je i da slučaj bivše ministrice regionalnog razvoja Gabrijele Žalac, "gdje je OLAF u ulozi nekoga tko je nešto vidio i detektirao prije Uskoka, odnosno Uskok je zaključio da nema elemenata", pokreće sudske postupke i trese se cijela Hrvatska.

"To je, prije svega, odgovornost vladajućih koji svojim primjerom pokazuju koliko drže do hrvatskih institucija i na koji način ih potkopavaju", poručio je predsjednik Domovinskog pokreta.

