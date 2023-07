Godinu dana Pelješkog mosta: Preko svjetskog remek-djela prešlo je već 2,3 milijuna vozila

Eno ga tamo. U Malostonskom zaljevu već godinu dana povezuje Hrvatsku. Od prvog dana otkako je dignuto njegovih svih šest “jedara” izgledao je kao da je oduvjek tamo. I danas 365 dana od njegovog otvaranja za promet dojam je isti. Pelješki most nije mogao naći bolje smjesto da “izroni” iz mora. On nije samo cestovni objekt, on je simbol povezivanja Hrvatske, jedinstva Hrvata, remek djelo svjetske arthitekture, on je još jedna naša turistička atrakcija. Pelješki most je naš ponos, ponos svih hrvatskih građana, ponos inženjera i ljudi iz Hrvatskih cesta, projektanta Marjana Pipenbahera.

A na njega bi bio itekako ponosan pokojni Jure Radića da je doživio da se ostvari to njegovo projektantsko čudo koje se osmislio s Pipenbaherom. Taj most ponos je i nadzornih inženjera iz IGH, Centra za organizaciju građenja i Investinženjeringa. A ponosni na njega su i Kinezi iz tvrtke koja ga je gradila China Road and Bridge Corporation. Pelješki most može nam biti na ponos jer se nacija napokon oko nečega ujedinila.

Svi su žarko željli da se most između Komarne na kopnu i Brijeste na poluotoku Pelješcu sagradi i nakon 300 godina spoji Hrvatska. Oko toga je postignut nacionalni konsensuz i za njegovu gradnju zaslužne su i vlada Zorana Milanovića i vlade Andreja Plenkovića. On je nadstranački projekt. Kad se gradila Dalmatina bilo je prijepora oko trase, što ponekad još uvijek izađe na vidjelo, sad se baš svi ne slažu kuda bi trebala ići pruga od Rijeke do mađarske granice, starom ili nizinskom trasom.

I oko Pelješkog mosta je bio prijepora kad je to bio megalomanski, preskupi projekt koji je imao dva svečana početka radova i tad je većini bilo jasno da ga nećemo uspjeti izgraditi. No nakon što je projekt racionaliziran i osmišljen model financiranja iz Eu fondova svi su zaštjeli i pozorno pratili svaki detalja njegove gradnje. I iščekivali taj veliki dan kad će biti otvoren za promet. Nećemo ovdje previše gubiti vrijeme o smicalicam nekih ponuđača koji nisu dobili taj posao pa su pokušali diskreditirati Kineze objavom svoje žalbe, što mi su smjeli, pa su čak i tijeko žalbenom postupka dali intervju i optužili CRBC za dampižku cijenu, a Kineska ponuda je bila viša do procijenje vrijednosti radova!? Na te optužbe onda je na press konferenciji CRBC branio tadašnji veleposlanik NR Kine u RH Hu Zhaoming Nećemo ovdje o svim onim zlonamernim žalbama koje su odgađale početak gradnje.

U korana krizi bilo je u jednom trenutko upitno i hoće li se taj projekt nastaviti, ali uz veliki trud iz HC-a gradnja i Kineza njegova gradnja nije ipak stala ni tada. Zato su se malo otegli radovi. Ali što znači tih nekoliko mjeseci u vječnosti.

Sve je to bilo i prošlo. Najbitnije je da je most sagrađen i da ostaje tu zauvijek. U ovih godinu dana otkako je otvoren i dalje plijeni pažnju. Preko njega je prošlo u godinu dana….. vozila. Mnogi od njih su dovezli se isključivo do juga Hrvatske da vide i prijeđu preko to čudo. Kad ugledate tu savršeno oblikovanu i posloženu gomilu od 68.000 kubičnih metara betona i gotovo 33.400 tona čelika za čeličnu rasponsku konstrukciju, kojom bi usput rečeno moglo biti izgrađena 4,5 Eiffelov tornja, jednostavno vam oduzima dah i vabi vas da mu se divite.

I tako svaki put, ma koliko pita ga vidjeli i prešli preko njega. Dođe vam da sjednete na neki kamen u brdima Pelješca ili na obali oko Komarne i da ga gledate kako se more igra oko njega, kako priča da suncem koje ga obasijeva s jedne pa s druge strane, kako polako uz suton počne svijetliti kao da želi reći tu sam, zauvijek, nisam i neću nikad otploviti. Bura mu ne može ništa, kao ni sol, kao ni voda. A ni najjači potresi. More mu je prijatelj s kojim se igra, a bura kao zavodnica dođe tu i tamo zavesti ga, ali on joj svaki put odoli.

Obale su mu sestre koje je spojio nakon toliko stoljeća. Kvaliteta Pelješkog mosta, kako nam je kazao glavni nadozrni inženjer Đuro Mihalić, je za četiri plus kad bi se ocjenjivala školskim ocjenama jer su u ugrađeni vrhunski materijali. Dao bi dobri “profesor” Mihalić i čistu peticu mostu kao mostu, ali nedostajoo mu je, kako je kazao onaj final touch.

U međuvremenu je Pelješki most je dobio i svjetsko priznanje. Na Međunarodnoj konferecniji o mostovima u SAD-u. Dobio je čistu peticu i nagradu odnosno medalju Gustav Lindenthal koja se dodjeljuje se za pojedinačno, nedavno izvanredno postignuće u izgradnji mostova koje pokazuje tehničku i materijalnu inovaciju, estetsku vrijednost, sklad s okolišem ili uspješno sudjelovanje u zajednici. Hrvatske ceste su dobitnici te godišnje nagrade 2023. za Pelješki most u kategoriji za izvanredno inženjersko postignuće koje obuhvaća estetski ugodnu i ekološki prihvatljivu praksu u mostogradnji.

Ta nagrada je dokazala ono što su i projektanti htjeli i što su svim primjetili da se Pelješki most prilagodio prostoru i da ga nije nagrdio. I zato izgleda kao da je oduvijek tu. Pelješki most se s tom medaljom svrstao uz bok mnogih velikih projekata mostogradnje u svijetu. Taj most je zaslužan i za nagradu Europa koju dodjeluju predstavništvo Europske komisije u RH i Hrvatsko novinarsko društvo za pisanje o europskim temama. Tekst o Pelješkom mostu je nagrađen Europom ove godine. Nije bitno tko ga je napisao. Bitno je ono o čemu je nagrađeni autor pisao. A to je Pelješki most.

