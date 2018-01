Pejčinović Burić najavljene kazne ribarima smatra 'besmislenim i nemogućim'

Hrvatska poziva Sloveniju da otvoreno granično pitanje u Savudrijskoj vali riješi dijalogom i da se suzdrži od bilo kakvih jednostranih poteza, poručila je u utorak hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, ocijenivši da su slovenske prijetnje visokim novčanim kaznama hrvatskim ribarima "potpuno neprimjerene, besmislene i nemoguće".

Ministrica Pejčinović Burić je u razgovoru za emisiju "RTL Danas" istaknula da Hrvatska ostaje pri svojem stavu da se arbitražnu odluku ne može provesti jednostrano i pozvala Sloveniju da se vrati dijalogu.

Također je najavila da će se u četvrtak u Ministarstvu poljoprivrede RH održati sastanak ribara s predstavnicima nadležnih ministarstava kako bi ih se umirilo i raspravilo sva pitanja koja ih zabrinjavaju.

"Mi vjerujemo da nema drugog rješenja nego da se vratimo za stol, da razgovaramo. Dijalog je jedini način da se ovo otvoreno granično pitanje riješi", kazala je, ponovivši da je jednostrana primjena arbitražne odluke protivna međunarodnom pravu.

Naglasila je da je hrvatski teritorij jednak kakav je bio 1991. "Granična crta je ona crta koja je utvrđena '91. godine i prema tome na terenu se ništa nije desilo", objasnila je. "Radi se o hrvatskom teritoriju, neprijeporno, i nikakvi slovenski zakoni se ne mogu implementirati na teritoriju Republike Hrvatske", naglasila je.

To bi značilo "promjenu ili pokušaj promjene nasilnim sredstvima na terenu, a to prema međunarodnom pravu svakako nije dozvoljeno", kazala je ministrica.

Na pitanje kako bi Hrvatska odgovorila na to, ministrica je kazala da će se Hrvatska zaštititi svim sredstvima s kojima raspolaže.

"Sve naše službe kontroliraju naš državni teritorij prema svojoj jurisdikciji, a policija (....) brani naše ribare", kazala je.

Ministrica je naglasila da su slovenske prijetnje visokim novčanim kaznama hrvatskim ribarima, koje bi mogle iznositi i do 40.000 eura, "potpuno neprimjerene, besmislene i nemoguće".

"Mislimo da u ovoj fazi nije dobro izazivati incidente. Mi nećemo poduzimati ništa jednostrano, molili smo i tražili i slovensku stranu da to ne radi. Nadamo se da će na tome ostati", kazala je, napomenuvši da se još ništa nije dogodilo što bi se moglo proglasiti jednostranim incidentom.

Podsjetila je da se sa Slovenijom u zadnjih šest mjeseci puno razgovaralo o ovom pitanju, da su održana dva sastanka na visokoj razini i sedam na razini stručnjaka. No u ovom trenutku nema izravnog dijaloga, nego se samo razmjenjuju medijska i diplomatska priopćenja i izjave, kazala je.

"Slovenija u ovoj fazi najavljuje da će provesti arbitražnu presudu. Mi ostajemo kod našeg stava da je to nemoguće i da je jedini put da se ovo otvoreno pitanje riješi dijalog i očekujemo da će i slovenska strana shvatiti da je to najbolje i za jednu i za drugu zemlju", kazala je. "Potrebna je jedna vrsta fleksibilnosti u odnosima s obje strane. Mi inzistiramo na tome da nađemo rješenja koja su dobra za i dvije države i za ljude koji žive s jedne i druge strane granice."

Ministrica je izrazila nadu da će spor sa Slovenijom biti riješen do hrvatskog predsjedanja EU-om 2020. Smatra da je arbitražna odluka svela mnoge slovenske nerealne zahtjeve u realnije okvire i vjeruje da je to dobra podloga, temeljem protokola koji je Hrvatska predložila slovenskoj strani, da se dođe do rješenja.

"S obzirom na dugo razdoblje u kojem se pokušavalo doći do rješenja, ima puno dobrih stvari koje su se u ovom procesu iskristalizirale i mislimo da s dobrom voljom s jedne i druge strane, s jednim korakom ili dva s jedne ili druge strane, možemo relativno brzo doći do odgovarajućeg rješenja", zaključila je Pejčinović Burić.

Pogledajte galeriju: Stanje u lučici Savudrija na dan kada je Slovenija objavila primjenu arbitraže: