Pavliček objasnio kako je kupio stanove

Kampanja za svibanjske lokalne izbore malo je gdje tako oštra kao u Vukovaru, gdje se za gradonačelničko mjesto više ne namjerava Ivan Penava, koji odlazi u Vladu. S Penavom su u Vukovaru na vlasti više od desetljeća bili Hrvatski suverenisti, no oni su jesenas napustili koaliciju, a sada se za gradonačelnika natječe njihov šef Marijan Pavliček. Pavliček je u kampanju ušao oštro, optužujući DP-ovce za nepotizam, no u međuvremenu se ispostavilo da ni Suverenisti u ovoj priči nisu ostali kratkih rukava – njihov zamjenik gradonačelnika Filip Sušac je dobio, a zatim i otkupio državni stan za ukupno nešto više od 1800 eura koji sada iznajmljuje turistima, a loše nije prošla ni Pavličekova obitelj. Oni su u dvije godine došli do dva stana koje također "rentaju", a za njih su dobili i potpore za uređenje koje su, kako su izvijestila 24 sata, pokrile štošta, od nabavke čaša i plahta, do bicikla s kacigama za turiste. Te potpore Pavliček nije prijavio u imovinskoj kartici, za što se jučer ispričao, tvrdeći kako je riječ o previdu koji će ispraviti u skoro vrijeme.

Što se tiče same kupnje stanova za iznajmljivanje u kratkom vremenu, Pavliček nam je podastro dosta uvjerljivu računicu po kojoj se čini kako je kredite pod istim uvjetima uz primanja koja je ostvarivao sa suprugom doista mogao ostvariti i bilo koji drugi Vukovarac. Pavliček je, naime, u imovinsku karticu unio kredit od 39.000 eura koji je 2022. godine na svoje ime uzeo u Addiko bank, uz kamatu od 2,4 posto, na rok od 7 godina. U istoj banci njegova se supruga lani zadužila za 31.400 eura, uz kamatu od 3,73 posto, na rok od 10 godina. Oba kredita su bila nenamjenska i bez ikakvih dodatnih osiguranja osim zadužnice, što na prvu može zazvučati čudno s obzirom na relativno nisku kamatu, no upućeni kažu kako je Addiko banka u to vrijeme doista imala niz akcija kojima je kredite iz hipotekarnih usmjeravala u nenamjenske. Pavliček, pak, kaže kako taj kredit ne bi ni dizao da uvjeti nisu bili akcijski, u čemu je vidio dobru priliku za sebe i svoju obitelj.

Jedini stambeni kredit Pavliček je lani podigao u Erste banci, i to u visini od 40.000 eura, na osam godina, uz kamatu od 3,95 posto. Za ovaj kredit mjesečno vraća 486 eura, a ukupne mjesečne kreditne obveze njega i supruge iznose oko 1300 eura. A to, objektivno, ne bi trebalo biti preveliko opterećenje, već na Pavličekovu lanjsku plaću od oko 2700 eura, o kasnijem rapidnom povećanju zastupničkih plaća da ne govorimo. Jedino pitanje koje bi se ovdje moglo postaviti je jesu li banke uzele u obzir činjenicu da se radi o politički izloženoj osobi i da će ovakva primanja Pavliček imati samo do kraja zastupničkog mandata, dakle još tri godine.

