Pavić Šimetin: Velik udio pozitivnih među testiranima znak je da će brojke još rasti

Hrvatska je, prema neslužbenim podacima, u protekla 24 sata zabilježila gotovo 7000 novozaraženih. Javnost je možda da vijest iznenadila, ali ne i epidemiologe. Kako nam je pojasnila zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin, čim je veliki udio pozitivnih među testiranih, to je znak da će broj novozaraženih i dalje rasti.

Pavić Šimetin otkriva da je taj udio velik i danas, čak nešto i raste u odnosu na protekle dane.

- Ako je veliki udio pozitivnih među testiranima, to je uvijek znak da bez dodatnih ograničenja neće doći do smanjenja. Nove mjere mogu prvo usporiti porast, onda dovesti do nekog platoa pa do spuštanja - kazala nam je Pavić Šimetin.

Danas Nacionalni stožer civilne zaštite predstavlja nove epidemiološke mjere, a na pitanje kada bi one mogle dati rezultate Pavić Šimetin odgovara:

- U prva tri vala smo imali usporavanje treći tjedan od odluke o ograničenju okupljanja i ograničenjima u javnom prijevozu. U sva tri vala je od trećeg tjedna strmoglavo padao broj novozaraženih. Razlika je sada taj delta soj koji je jako zarazan i koji će dati ipak neku drugačiju dinamiku. No kroz nekoliko tjedana bi trebalo doći do pada.

>> VIDEO Navala sve veća: Ovo su ljekarne po Hrvatskoj u kojima se možete cijepiti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posljednjih dana bilježi se povećan interes za cijepljenje, a Pavić Šimetin poziva sve da to učine što prije.

- Cijepljenje treba određeno razdoblje. Netko tko danas dobije prvu dozu treba neko vrijeme da stekne imunitet, ali cijepljenje je ipak u konačnici jedino što može spasiti i obuzdati stvar dugoročno. Samo ne može odmah, preko noći - kazala je.

Pavić Šimetin kaže da zdravstveni sustav lakše podnosi ovolike brojke nego u prijašnjim valovima jer je polovica građana ipak cijepljena.

- To je veći broj nego što smo dosad imali, prerastao je i vrh drugog vala, sad smo i to prešli. Zbog cijepljenja, zato što je cijepljeno 50 posto populacije, odnosno 57 posto odraslog stanovništva, ipak je manji udio hospitaliziranih i onih koji završavaju na respiratoru i koji preminu. Sustav može podnijeti ove velike brojeve. U drugom i trećem valu je bila veća smrtnost nego sada. Može se to što se zdravstvenog sustava tiče, ali nije to ugodno za ljude. Svatko od nas poznaje nekoga iz šireg okruženja tko je teško bolestan.