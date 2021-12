Papa Franjo s Cipra u Italiju dovodi još najmanje 50 izbjeglica

Papa Franjo krenuo je danas prije podne iz Rima put Cipra na svoje 35. apostolsko putovanje, na kojemu će nakon Cipra pohoditi Grčku i koje će trajati do 6. prosinca. Prije polaska papu Franju ispred njegova prebivališta u Domu sv. Marte pozdravilo je nekoliko izbjeglica iz Sirije, Konga, Somalije i Afganistana koji sada žive u Italiji, a među njima su bili i migranti koje je papa Franjo poveo sa sobom u Rim za svojega posjeta otoku Lezbosu 2016. Papa bi mogao i ovoga s ovoga putovanja u Italiju dovesti 50 izbjeglica, kako je rekao glasnogovornik ciparske vlade Marios Pelakanos, jer je Vatikan izrazio želju o prebacivanju u Rim izbjeglica koje trenutačno žive na Cipru.

Papa Franjo susreo se na putu do rimske zračne luke s još jednom skupinom izbjeglica, i to u župi sv. Marije Anđeoske, gdje se redovito dođe pomoliti u bazilici sv. Marije Velike na odlasku i na povratku sa svojih putovanja. Bile su to izbjeglice koje je primila ta župna zajednica. Tako Sveti Otac šalje jednu od poruka s ovoga svojega putovanja, a to je pomoć migrantima i izbjeglicama, dok će u Grčkoj naglasak biti na ekumenizmu i crkvenom zajedništvu.

Sveti Otac danas je prvi put letio zrakoplovom nove talijanske kompanije ITA, a po dolasku na Cipar organiziran je susret s klerom i predstavnicima pokreta u maronitskoj katedrali Gospe od milosti u Nikoziji te nakon toga susret s predsjednikom Nicosom Anastasiadesom, zatim s predstavnicima vlasti, civilnoga društva i diplomatskoga zbora.

Sutra će papa će posjetiti pravoslavnoga ciparskoga arhiepiskopa Hrizostoma II. te se u pravoslavnoj katedrali u Nikoziji susresti s članovima Svetoga sinoda, a u 10 sati predvodit će misno slavlje na stadionu GSP, dok u 16 sati slijedi ekumenska molitva s migrantima u župnoj crkvi Sv. križa.

U Ateni papu Franju očekuju u subotu oko 11 sati.