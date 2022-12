Oba pilota preživjela pad aviona, pronašli ih mještani u šumi: 'Rekao je da se samo sjeća magle'

MiG-21 srušio se tijekom obuke zbog tehničkog kvara danas poslijepodne na nenaseljenom šumovitom području kod Voćina. Oba pilota, pukovnik Zvonimir Milatović i bojnik Ivan Lukan, preživjela su pad, a jedan je ozlijeđen. Srećom, na vrijeme su se katapultirali, pali u šumu, a pronašli su ih mještani. Požar na zrakoplovu ugasili su vatrogasci DVD-a Voćin. Prvi je pilot sam izišao iz šume i potražio pomoć, riječ je o šumi pokraj Bijelog puta, otprilike tri kilometra od centra Voćina u smjeru prema Zvečevu i Požegi. Njega je ispred svoje kuće susrela Anđa Ašić.

– Bili smo prestrašeni, čuli smo prasak, ali nismo znali je li to avion. Sin i ja smo vidjeli prljavog i uplašenog pilota na cesti, pitali smo ga treba li pomoć. Pitao nas je za punjač za mobitel. Pitao je i što je s drugim pilotom, je li on u redu, jesu li ga pronašli. Nismo mu znali odgovoriti. Bio je prestrašen, izbezumljen. Pitala sam ga sjeća li se što se dogodilo, a on je rekao da se samo sjeća magle, da ne zna što je bilo. Dala sam mu vode. Kod nas je napunio mobitel, te nas pitao koja je ovo ulica, te se javio nekome na mobitel, a zatim su vatrogasci došli po njega i odveli ga – kazala je Anđa Ašić za Večernji list.

'Pitao je za punjač mobitela'

Susjed Mika Matić dao se u potragu za drugim pilotom te nam ispričao kako ga je pronašao:

– Bio sam u kafiću, čuo se prasak, rekli su da je pao avion. Odmah sam sjeo u automobil, došao do šikare, i krenuo dalje pješice. Kroz šumu ne mogu automobilom. Vrlo brzo me jedan vojnik zaustavio, no rekao sam mu da poznajem ovaj teren, ali i da sam bio profesionalni vojnik, da sam došao pomoći. Nepristupačan je to teren, no jurio sam da što prije stignem do cilja. To što sam izdržao ja, to ne bi uspio mlađi čovjek od 20 godina. Sav sam izgreban i blatan – ispričao je Matić, koji je devet godina bio u vojsci, a sada je u mirovini.

– Kad sam ga pronašao, nisam s njime razgovarao, vidio sam samo da je živ, da je trepnuo. Ležao je na leđima, znao sam da ga ne smijem okretati, da je možda teže ozlijeđen. Rekao sam da pričekamo sanitet. Policija me pitala znam li izaći na asfalt pa sam ih izveo van iz šume. Dobro da smo ga pronašli, ovdje ima divljih svinja, pitanje je bi li ostao živ da je noć pala...

MiG-21 pao je nedaleko novog modernog Geo info centra, koji je točka za upoznavanje s Geoparkom Papuk, a riječ je o mjestu koji je ponos ovog kraja.

– Čuli smo samo prasak, nismo znali što se događa – govore u Voćinu pa dodaju:

– Dobro da nije pao na turističku atrakciju, to je svjetla točka u našem malom selu.

Do ogromnog praska iznad njihovih glava je došlo nešto prije 14:00 sati.

"Avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva MIG-21 tijekom planske obučne aktivnosti u utorak 6. prosinca 2022. godine prije 14:00 sati srušio se na području kod Slatine u Virovitičko–podravskoj županiji", objavili su otprilike pola sata nakon pada nadzvučnog lovca iz Ministarstva obrane.

U lovcu su bila dva pilota, te su se oba katapultirala nakon što je došlo do otkazivanja motora.

– U slučaju katapultiranja oni lete brzinom 800–900 kilometara. Pitanje je u kojoj su bili brzini u tom trenutku. Ako je instruktor ušao u sustav katapultiranja, onda bi oba sjedišta izletjela. Znači, jedan pilot aktivira za obojicu. Ali zbog brzine leta i padobrana, oni ne padaju na isto mjesto već su raštrkani – kazao je umirovljeni hrvatski vojni pilot Danijel Borović.

Srećom, oba su pronađena, kao i zrakoplov u obližnjoj šumi. U potrazi su sudjelovali helikopteri Mi–171, bespilotne letjelice, policija, vatrogasci, HGSS, K-9 timovi sa psima kao i – lovci.

Piloti su izvan životne opasnosti, te su prevezeni u bolnicu u Zagreb, gdje ih je dočekao ministar obrane Mario Banožić. Premijer Andrej Plenković u trenutku pada MiG-a bio je u Tirani po povratku sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Dohi i utakmice Japan – Hrvatska.

– Oba pilota su živa, jedan je ozlijeđen. Pronađen je i avion. Radilo se o redovitom letu, riječ je o tehničkom kvaru, a istraga će utvrditi zbog čega je došlo do pada – kazao je premijer Plenković, a predsjednik Zoran Milanović je dodao:

Milanović: Glavno da su živi

– Najvažnije je da su oba pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva živa te da nema žrtava ni ozlijeđenih na mjestu pada zrakoplova, kao ni štete na imovini građana. Ozlijeđenom pilotu HRZ-a želim brz oporavak.

Inače, sovjetski MiG-21 leti od 1956. godine, a poznat je po dizajnu poput cigarete s delta krilima. Borbene letove imao je još u Vijetnamskom ratu. Uz Hrvatsku, u tim su avionima letjeli i piloti Angole, Bugarske, Etiopije, Gvineje Bisau, Sirije, Indije, Kube, Sjeverne Koreje, Laosa, Vijetnama...

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović je kazao:

– Ova nesreća pokazuje koliko je bila opravdana odluka o kupnji novih zrakoplova. Nažalost, naši piloti lete na prastarim aparatima i uzalud je tu bilo kakva njihova umješnost, uzalud im sve ako taj aparat nije kako treba. Sigurno će biti pokrenuta istraga i onda ćemo znati sve detalje. Ovog trenutka sam u mislima s obiteljima pilota – kazao je Vidović.

Član saborskog odbora za obranu Željko Sačić zatražio je ostavku ministra Banožića.

– Najmanje što u ovom trenutku političke odgovornosti ministar Banožić može učiniti jest dati ostavku – kazao je Sačić pa dodao:

– Ovi su avioni muzejski primjerci, opasni za hrvatsko stanovništvo i pilote.