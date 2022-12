Razgovarali smo s mještanima koji su pronašli pilote: 'Bio je prestrašen i izbezumljen, nije znao što se dogodilo'

Kod Voćina u Virovitičko-podravskoj županiji danas nešto prije 14 sati srušio se zrakoplov MiG-21, a obojica pilota preživjela su pad jer su se na vrijeme katapultirala.

Jedan pilot sam je izašao iz šume i došetao do sela, dok je drugog locirao vojni helikopter, a pronašao ga je jedan od mještana. Riječ je o Miki Matiću koji je sam došao do pilota, a s njim je razgovarala naša novinarka Suzana Lepan Štefančić.

- Bio sam u birtiji i čuo sam prasak. Kao da se nešto srušilo. Izašao sam van i prolaznici su rekli da je pao avion. Ušao sam u auto, dok je bilo ceste išao sam, onda sam ostavio auto i kroz šikaru sam išao. Odmah je došao i vojni helikopter. Signalizirao je, a ja sam pratio helikopter jer znam pošto sam bio u vojsci da helikopter mora locirati pilota. Kad sam išao uz brdo, počeo je kružiti, sigurno je i mene primijetio. Kad sam došao do cilja, helikopter je stajao u mjestu. I onda sam došao do pilota. Čovjek je bio živ, u svjesnom stanju. Nisam ništa pričao s njim, samo sam rekao da ga ne pomiču dok ne dođe sanitet. Policija me poslije pitala znam li izaći na asfalt pa sam ih izveo van iz šume - ispričao nam je Mika Matić.

- Dobro da smo ga našli, da se smračilo, ne bi ga mogli pronaći - dodao je.

Anđa Tašić naišla je na prvoga pilota.

- Iz centra smo sin i ja dolazili i vidjeli smo ga na cesti. Čuli smo da se avion srušio, pitali smo ga treba li pomoć i on je rekao da treba punjač za mobitel. Dali smo mu punjač. On je bio prljav i izbezumljen. Pitao je jesmo li čuli za drugog kolegu jesu li ga našli. Rekli smo da nismo - ispričala je Anđa Tašić. Nakon toga vatrogasci su došli po pilota i pokupili ga.

- Izgledao je prestrašeno i izbezumljeno. Pitali smo ga što je bilo, rekao je da je bila magla, da ne zna što se dogodilo. Vode sam mu dala, napunio je mobitel i onda su došli po njega - rekla nam je.

