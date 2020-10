Pacijent se javio iz kreveta bolnice u Dubravi: Neizdrživo je. Cimer nam je umro pred očima

Već se nekoliko dana govori o propustima u radu KB Dubrava, bolnici prenamijenjenoj u Covid centar, a lavinu je pokrenulo pismo liječnice iz te bolnice u kojem je navela niz navodnih propusta. Ministarstvo zdravstva zbog toga je poslalo u KB Dubrava zdravstvenu inspekciju, a nakon pristiglih rezultata smijenjena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava Grozdanu Perić, a dužnosti su razriješene i dvije članice, Veronika Laušin i Irena Jukić. Novim članovima imenovani Jasminka Hlupić i Vedran Kranjčević.

Ministar je poručio kako su utvrđeni minimalni propusti, a o kakvim se propustima radi iz prve ruke je ispričao 34-godišnji odvjetnik Domagoj Kovač koji se za RTL Direkt javio iz kreveta bolnice u Dubravi. On je prije 15 dana imao pozitivan test, prije osam dana počeo je jako teško disati, gušiti se. Zadnjih pet noći leži na Covid odjelu, ali nada se da će sutra biti otpušten jer sada mu se stanje popravlja.

- Veliki je pritisak. Nema smještenih kapaciteta, ljude ostavljaju po hodnicima, jednostavno, neizdrživo je - kazao je pa dodao da misli da je u toj bolnici došlo do propusta u organizaciji.

>> FOTO KB Dubrava, bolnica prenamijenjena u Covid centar

- Dapače, zna im se dogoditi da se pomiješaju ljudi u sobama pa ih se traži i tako dalje jer postoje dva odjela. Postoji teži odjel gdje su ljudi na respiratoru, takozvana, zrakoplovna. Tamo su najgori uvjeti, tamo je čak jedan do dva wc-a na velik broj ljudi. Atmosfera je dosta napeta, dosta stresna, evo nama je i jedan cimer prije dva dana i umro ispred naših očiju. Tako da stvarno se umire od tih bolesti. Uvijek se polazi od pretpostavke: neću baš to biti ja, neće se to baš meni dogoditi. Međutim, evo svi znamo da bolest ne bira. Jednostavno dogodilo se što se dogodilo. Ljudi imaju velike i teške simptome. Ljudi teško dišu i jako kašlju, ne mogu prestati kašljati. Tako da jako veliki su i opasni simptomi - upozorava Kovač.