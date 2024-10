Pacijent preminuo nakon što mu je kirurg uklonio krivi organ, otkriveno da to nije liječnikov prvi propust

Kirurg Thomas Shaknovsky s Floride muškarcu je uklonio krivi organ, a pacijent je iskrvario tijekom zahvata i preminuo. Glavni državni kirurg Joseph A. Ladapo naredio je hitnu suspenziju kirurgove licence, a otkriveno je kako ovo nije bio njegov prvi propust. Njegova suspenzija dolazi nakon što je supruga pacijenta Williama Bryana, Beverly, angažirala odvjetnika te pozvala na građanski i kazneni postupak zbog smrti njezina supruga.

William Bryan osjetio je bol u lijevoj strani tijela, a Shaknovsky i još jedan liječnik potaknuli su operaciju zbog problema sa slezenom i upozorili da bi moglo doći do "ozbiljnih komplikacija" ako on napusti njihovu skrb. Podvrgnut je operaciji 21. kolovoza. Pacijent je počeo krvariti, a Shaknovsky je rekao da je odlučio dovršiti postupak. Uklonio je organ za koji je vjerovao da je slezena, no ispostavilo se da je riječ o jetri. Shaknovsky je navodno lagao u medicinskoj dokumentaciji i inzistirao da je uklonio slezenu Williama Bryana, govoreći osoblju da njegovu uklonjenu jetru označi kao slezenu, navodi Miami Herald.

U svibnju 2023. godine, Shaknovsky je trebao ukloniti nadbubrežnu žlijezdu 58-godišnjeg muškarca, ali je uklonio dio njegove gušterače. Shaknovsky je dokumentirao da je uklonio nadbubrežnu žlijezdu prije nego što ju je patolog identificirao kao "tkivo gušterače". Nekoliko dana kasnije, pacijent je bio u bolovima i povraćao.

NY Post navodi kako je jedna kirurgova pacijentica preminula nakon komplikacija poslije operacije u srpnju 2023. godine. Pacijentica je trebala biti podvrgnuta ileostomi, no Shaknovsky je odlučio u potpunosti promijeniti kurs i "odlučio izvršiti resekciju crijeva što je rezultiralo perforacijom". Ženino se zdravlje pogoršalo nakon operacije i premještena je na intenzivnu njegu gdje je kasnije umrla.