Ovo su kuhari koji će nas predstavljati na svjetskoj olimpijadi

Udruga kuhara Varaždinske županije nastupit će na Svjetskoj kulinarskoj olimpijadi od 14. do 19. veljače 2020. u Stuttgartu. Bit će to njihov četvrti nastup u 12 godina.

- San svakog kuhara je prisustvovati na ovako velikom natjecanju, predstavljati Hrvatsku i našu Županiju. Rezultat nam je manje bitan, dati ćemo sve najbolje od sebe i svaki puta može bolje. Ekipa je mlada, to je pozitivno i treba uvijek dati priliku mladima. Neki su već sudjelovali, a nekima je to prvo veliko natjecanje. Cilj nam je da i dalje nastupamo na velikim natjecanjima i ulagati u mlade ljude. To zanimanje je naporno ali se rezultati ulaganja svakako vrati. Zahvaljujem Varaždinskoj županiji na svim oblicima potpore koju nam pruža - rekao je Damir Crleni, predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza.

Na kulinarskoj olimpijadi okupit će se 3000 natjecatelja iz 60 država, rečeno je na prijmu kod predsjedavajuće Turističke zajednice VŽ i županove savjetnice Natalije Martinčević.

Kapetan Regionalnog tima Ivan Tomas rekao je da će na meniju biti uglavnom domaće namirnice poput buče, varaždinskog zelja, purice, mlinaca...

U timu su Ivan Tomas, Dario Rodeš, Vanja Orban, Dinko Tomašić, Katarina Filipašić, Amos Novak, Lovro Stančin, Lorena Šoš, Nikolina Butko, Valentina Šimunek, Bojan Bohorč i Damir Crleni.