Ovo nije akt milosrđa: Pravo je svih koji trpe bolove na ulje kanabisa

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jučer je, nakon što je zaprimila pozitivno očitovanje Ministarstva pravosuđa, potpisala pomilovanje Huanita Luksetića, bolesnog od multiple skleroze, pravomoćno osuđenog na dvije godine zatvora zbog uzgajanja marihuane. Pomilovanjem je predsjednica dala Luksetiću oprost od izdržavanja zatvorske kazne, dok sudska osuda i dalje egzistira.

– Iskreno, kao čovjek osjećam se jako dobro da ovu, neću reći privilegiju, već ovlast predsjednice Republike mogu iskoristiti u trenucima kad je u pitanju nečiji život i zdravstveno stanje, što je od primarne važnosti u cijelom slučaju – rekla je predsjednica jučer u intervjuu koji je dala Hrvatskom radiju u emisiji “S predsjednicom izvan protokola”.

Osuđen za uzgoj radi prodaje

Podsjećamo, predsjednica je zapravo pozvala Huanita Luksetića da od nje zatraži pomilovanje nekoliko sati nakon što je tek objavljena, ali ne i napisana, pravomoćna presuda Županijskog suda u Osijeku, koji je potvrdio presudu Općinskog suda u Rijeci. Sudbena vlast Luksetića je osudila za ilegalnu proizvodnju i držanje marihuane radi prodaje, dok ga je predsjednica pomilovala jer je ona zaključila da je marihuanu proizvodio i koristio u medicinske svrhe. Što se pravomoćne presude tiče, predsjednica ju je odbila komentirati, dodavši kako i inače ne komentira odluke sudbene vlasti, dodavši kako je ona ovlaštena nakon pravomoćne presude donijeti odluku o pomilovanju, koju u ovom slučaju smatra apsolutno opravdanom.

– Ne želim reći kako je to akt milosrđa, ne želim tako nastupati prema gospodinu Luksetiću. Mislim da je njegovo pravo da se bori za svoj život i za svoje zdravlje. A to što ulje kanabisa i različiti preparati u medicinske svrhe nisu još dostupni u Hrvatskoj, mislim da to trebamo regulirati. Neću biti ta koja će predlagati razne načine kako to regulirati, ali znam da kanabis nije lijek ni za multiplu sklerozu ni za neke druge bolesti kao što su karcinomi i slično, međutim iznimno olakšava bolove. Usudila bi se reći čak da je bolje u takvim situacijama koristiti medicinska ulja i pripravke kanabisa nego neke druge lijekove. Treba omogućiti svim hrvatskim državljanima kojima to treba po pristupačnoj cijeni, odnosno da liječnici prepisuju takve recepte, a s druge strane da država omogući da takvi pripravci ne koštaju toliko puno da si ih pacijenti ne mogu priuštiti, već da omogućimo svima ono temeljno ljudsko pravo, koje je zagarantirano i Ustavom RH, a to je pravo na zdravlje – rekla je predsjednica Grabar-Kitarović.

U brojnim reakcijama predsjednici je pisalo dosta hrvatskih iseljenika, osobito iz Kanade, gdje je kanabisovo ulje dostupno, a koje im omogućuje koliko-toliko normalan život. Predsjednica je istakla kako se radi komparacija praksi suvremenih modernih demokratskih država te da će surađivati s resornim ministarstvima i drugim agencijama kako bi se omogućilo hrvatskim građanima da ostvare to temeljeno ljudsko pravo.

Odluka o pomilovanju upućena je Ministarstvu pravosuđa, koje će je proslijediti Huanitu Luksetiću.

Prema objavi u Novom listu, sutkinja Tatjana Čargonja, a to je potvrdio i viši sud, utvrdila je kako je Luksetić posjedovao 15 kg marihuane radi prodaje na ilegalnom tržištu te da je zajedno s Goranom Zakrajšekom uzgojio 11 stabljika marihuane. Sutkinja se pozvala na nalaz toksikološkog vještačenja iz kojeg je proizlazilo da se iz te količine marihuane za Luksetićeve zdravstvene potrebe – gram ulja dnevno – moglo proizvesti ulja kanabisa dostatnog za pedesetak mjeseci konzumacije.

Koristio ulje, a njega nigdje

K tomu, sutkinji je bilo indikativno što pretragom Luksetićeva doma nije pronađeno ništa što bi upućivalo na to da je proizvodio ulje, a niti bilo kakve rezerve ulja, pa je zaključila kako je za zdravstvene potrebe mogao uzgajati i manje količine marihuane.

Predsjednica, a ni Ministarstvo pravosuđa, zasad nisu obrazložili na čemu temelje svoj zaključak, drukčiji od sudova. Percepcija javnosti je da su suci ponovno drastično pogriješili, što su logički zaključivali na temelju nalaza vještaka, kao i u slučaju sinkope. Je li problem u vještacima, sucima koji im vjeruju ili u očekivanjima javnosti?

>> Zlata Luksetić, majka Huanita Luksetića