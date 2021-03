Vučić donirao cjepivo Sarajevu, traži što bližu suradnju BiH i Beograda

Pandemija koronavirusa donijela je niz problema širom svijeta te u cijelosti razgolitila brojne svjetske politike i partnerstva te suradnje. Svemu tome pridonijela su i cjepiva protiv COVID-19, kojih nema u dovoljnim količinama za potrebe država svijeta. Zbog toga su cjepiva postala iznimno tražena roba kojom se stječe dodatni utjecaj u svijetu. Vrlo brzo to su prepoznali i u Beogradu, tako da Srbija danas ne samo da cijepi velik broj svojih građana nego i donira cjepiva zemljama u regiji.

Počeli su donacijom cjepiva protiv COVID-19 Republici Srpskoj i Crnoj Gori, da bi ubrzo nekoliko tisuća doza cjepiva osigurali i za Sjevernu Makedoniju. U međuvremenu su cjepivo osigurali i za sjeverni dio Kosova, koji je najvećim dijelom nastanjen građanima srpske nacionalnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije se ni tu zaustavio, s obzirom na to da je danas u Sarajevo dopremio 10.000 doza cjepiva namijenjenih za cijepljenje u Federaciji BiH. Sva ta cjepiva, koja je Srbija do sada donirala, namijenjena su za cijepljenje zdravstvenih djelatnika koji su na prvoj liniji borbe protiv COVID-19.

Beograd kao Moskva

Tijekom sastanka s članovima Predsjedništva BiH u Sarajevu Vučić je ponudio veću suradnju dviju država, a kao gestu povjerenja kazao je da je donio cjepiva.

– Nije samo pitanje cjepiva nego i našeg povjerenja jednih u druge, da ne živimo za to da ogovaramo jedni druge pred svjetskim moćnicima. Bit ću sretan spasimo li ovim cjepivima pet, deset ili 20 života. To je važna i velika stvar. Došao sam poručiti da su ovo cjepiva za Federaciju BiH, a pošto vidim da imaju neke primjedbe, koja god da cjepiva tražite, mi ćemo vam ih dostaviti za deset dana – rekao je Vučić. Riječ je o cjepivima koje je proizvela AstraZeneca.

Donacije cjepiva Srbije okolnim zemljama mnogi komentiraju i kao pokušaj stvaranja utjecaja u tim državama. Naime, sve te države proteklih tjedana nisu uspjele osigurati dovoljan broj cjepiva, što nailazi na brojne negativne reakcije građana. U isto vrijeme javlja se Srbija koja donira na tisuće cjepiva istim tim državama, što opet nailazi na iznimno pozitivne reakcije. Domaći političari blate se i prozivaju, a veliča Vučić, koji je ne samo osigurao cjepivo za svoje građane nego ga i dijeli okolo.

U isto vrijeme Srbija je država koja je u vrhu svijeta po broju cijepljenih građana. Omogućuje im to što ne koriste samo cjepiva Pfizer/BioNTecha i AstraZenece nego i ona iz Kine (Sinopharm) i Rusije (Sputnjik V). U Srbiji se masovno cijepljenje provodi već neko vrijeme, ali unatoč tome posljednjih dana naglo rastu brojke novozaraženih. Situacija je već postala alarmantna pa se traži novi lockdown, odnosno puno zatvaranje na određeno vrijeme, kakvo su imali prošle godine kada su uveli i policijski sat. Ovakav način stjecanja utjecaja, s cjepivom kao sredstvom, u državama regije uspoređuje se i s utjecajem koji stvara Rusija sa svojim cjepivom Sputnjik V. Poznato je da je rusko cjepivo, u koje se prvo nije vjerovalo, postalo jedno od najtraženijih u svijetu. Iako je daleko od željene procijepljenosti svojih građana, Rusija na desetke tisuća cjepiva izvozi širom svijeta. Posebno su im interesantne države EU pa se tako cjepivom Sputnjik V cijepe građani u Mađarskoj i Slovačkoj, a i druge države, uključujući i Hrvatsku, na putu su da učine isto.

– Kada EU nešto daje, onda je to solidarnost i prijateljstvo, a kada netko drugi daje, onda je to dominacija. Pa kakva je to bolest? Sit sam tih šupljih priča. Nadali smo se cjepivima od EU i očekivali ih. Jeste li ih vi dobili ovdje u Sarajevu? Niste! Jesmo li mi u Beogradu? Nismo! Radimo ono što bi normalan susjed i prijatelj uradio – rekao je Vučić komentirajući ove prozivke, koje se mogu čuti s više strana.

‘Zajedno ćemo rasti’

Svoj način djelovanja Vučić je pokazao i danas u Sarajevu kada je nakon donacije cjepiva predložio tročlanom Predsjedništvu BiH, koje čine Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić, da razmisli o ideji organiziranja summita Srbije i BiH u Beogradu.

– To bi trebao biti summit svih gospodarstvenika, biznismena, svih razina vlasti. Bio bi to najveći summit koji smo ikad dosad napravili, summit suradnje i povjerenja. Srbija je imala najveću stopu rasta ove godine, a BiH to može dostići sljedeće godine ako postoji razumijevanje dviju susjednih država. Golemom brzinom stizat ćemo velike budemo li radili zajedno – zaključio je Vučić.

VIDEO Od 12. veljače do 15. svibnja posjetite izložbu "Hrvatska svijetu"