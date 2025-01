Ako razina mora poraste samo jedan metar, ovih 13 mjesta bit će u velikim problemima: 'Pretrpjet će ozbiljna oštećenja'

Porast razine mora prouzročen klimatskom krizom ugrozit će mnoge od najvećih svjetskih naftnih luka, pokazuje analiza. Znanstvenici su taj problem nazvali ironičnim, budući da sagorijevanje fosilnih goriva prouzročuje globalno zagrijavanje. Istaknuli su da bi smanjenje emisija prelaskom na obnovljive izvore energije zaustavilo globalno zagrijavanje i osiguralo pouzdaniju energiju.

Analiza je pokazala da će trinaest luka s najvećim prometom supertankera pretrpjeti ozbiljna oštećenja ako razina mora poraste za samo jedan metar. Istraživači su naglasili kako su dvije luke u Saudijskoj Arabiji, Ras Tanura i Yanbu, smještene na niskim područjima, među najugroženijima. Objema lukama upravlja Aramco, saudijska državna naftna kompanija, a kroz te luke prolazi 98% izvoza nafte iz te zemlje. Na popisu su i naftne luke Houston i Galveston u SAD-u, najvećem svjetskom proizvođaču nafte, kao i luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kini, Singapuru i Nizozemskoj.

Najnoviji podaci koje je objavila Međunarodna inicijativa za klimatsku kriokopnu znanost (ICCI) pokazuju da je porast razine mora od jednog metra neizbježan unutar sljedećih stotinu godina i mogao bi se dogoditi već 2070. ako ledeni pokrovi kolabiraju i emisije se ne smanje. Još katastrofalniji porast od tri metra vjerojatno je neizbježan u sljedećem tisućljeću ili dva, a mogao bi nastupiti već početkom 2100-ih.

Porast razine mora već sada stvara probleme diljem svijeta, čak i prije nego što potpuno preplavi obalne infrastrukturne projekte. Dosadašnji porast znači da su olujni valovi viši i značajno češće uzrokuju obalne poplave, dok prodor slane vode u obalna područja može nagrizati temelje građevina, napominju istraživači. Oštro smanjenje emisija ne samo da bi usporilo stopu porasta razine mora već bi i ograničilo krajnji porast.

"Ironično je da su te luke za naftne tankere smještene na manje od jednog metra iznad razine mora i trebale bi se pripremiti za potencijalno veće stope porasta razine mora, koje su rezultat nastavka korištenja fosilnih goriva", poručila je Pam Pearson, direktorica ICCI-a. Porast razine mora, navodi Guardian, najdublji je dugoročni učinak klimatske krize, koji mijenja kartu svijeta i utječe na mnoge velike gradove, od New Yorka do Šangaja. No, Pearson je rekla da kratkoročni interesi vlada i korporacija znače da se taj problem zanemaruje. "Osnovne informacije [iz znanstvenih procjena porasta razine mora] kao da nisu doprle do svijesti vlada", rekla je.

Nova analiza temelji se na radu iz svibnja, u kojem su istraživači otkrili da su 12 od 15 naftnih luka s najvećim prometom tankera ranjive na porast razine mora. Korištene su karte porasta razine mora iz Climate Centrala i Google Mapsa kako bi se pokazalo da bi porast razine mora od jednog metra oštetio pristaništa, spremnike za naftu, rafinerije i drugu infrastrukturu. Nova analiza dodala je i drugu saudijsku luku, Yanbu, koja je također izložena velikom riziku s porastom razine mora od jednog metra.

Tim se koristio podacima o izvozu nafte iz Bloomberga kako bi procijenio količinu i vrijednost nafte koja se uvozi i izvozi iz tih luka. Zajedno, Ras Tanura i Yanbu izvezli su naftu u vrijednosti od 214 milijardi dolara (171 milijarda funti) u 2023. godini. Ukupno, 13 luka činilo je oko 20% globalnog izvoza nafte u 2023. godini. Popis svih ugroženih luka pogledajte ovdje.

