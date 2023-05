Ove škole su najpopularnije među osmašima. Otkrivamo i u kojima ima najviše mjesta

Iduće školske godine u srednjim školama Hrvatske bit će mjesta za 48.762 buduća srednjoškolca. I dok je Ministarstvo obrazovanja objavilo odluku o upisu u srednje škole, upisnih mjesta u cijeloj Hrvatskoj više je nego učenika koji bi na jesen trebali prijeći u srednje škole. Naime, trenutačno u cijeloj zemlji osme razrede pohađa 40.167 učenika, a upisnih mjesta u srednjim školama kojima je osnivač država ima za 46.083 učenika, u privatnim srednjim školama upisnih mjesta ima za njih 1804, dok u srednjim školama kojima su osnivači vjerske zajednice mjesta ima za 875 učenika.

Od 29. svibnja budući srednjoškolci moći će se prijaviti u sustav, dok su ključni datumi za sve osmaše od 28. lipnja do 7. srpnja 2023. kada učenici prijavljuju obrazovne programe – odnosno rangiraju srednje škole koje žele upisati. Učenici s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno gradske urede za obrazovanje, sport i mlade te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe, odnosno škole, i to od 29. svibnja do 16. lipnja.

Za novu generaciju srednjoškolaca tako je prema upisnom planu u svim gimnazijama Hrvatske predviđeno mjesta za 11.129 učenika koji će biti raspoređeni u planiranih 456 razreda, dok će četverogodišnje strukovne škole u novoj školskoj godini upisivati 19.090 učenika u 825 razrednih odjela. U trogodišnjim strukovnim školama mjesta će biti za 6944 učenika, a u trogodišnjim obrtničkim školama mjesta za 5206 učenika. Ovogodišnja generacija osmaša koja poželi upisati srednjoškolske programe glazbenih i plesnih škola može računati na 1420 trenutačno raspoloživih upisnih mjesta u cijeloj zemlji.

Oni pak osmaši koji su odlučili upisati srednje medicinske škole kako bi se tijekom pet godina školovali za medicinske tehničare i medicinske sestre mogu računati na 1256 upisnih mjesta. Sudeći prema dosadašnjim trendovima, može se očekivati da će opet biti najviše interesa za upis u opće gimnazije kojih je u cijeloj Hrvatskoj 144, a koje trenutačno pohađa 25.138 učenika. Drugi izbor osmaša su ekonomske škole, odnosno smjer ekonomist koji se izvodi u 77 srednjoškolskih ustanova koje trenutačno pohađa 9258 učenika raspoređenih kroz sve razrede srednjih škola.

Treći najčešći izbor osmaša jest prirodoslovno-matematička gimnazija koju trenutačno u cijeloj Hrvatskoj pohađaju 7203 učenika. Konačne rezultate upisa u srednje škole Hrvatske svi učenici saznat će 10. srpnja, a onda imaju tri dana da školama u koje su primljeni dostave svu potrebnu dokumentaciju za upis.

