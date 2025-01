Ovaj mladi europarlamentarac je 'karta' Musku u Europski parlament. Evo zašto

Kada je prije dvije godine zagrlio 22-godišnjeg YouTubera koji je iz dalekog Cipra stigao sve do San Francisca i čekao mjesecima da bi ga upoznao, tehnološki mogul i sada jedan od najbližih suradnika Donalda Trumpa, Elon Musk, nije mogao ni slutjeti da bi mu to mogla biti potencijalna ''karta'' za Europski parlament. Naime, mladić koji je gotovo pa plakao od sreće sada je europski parlamentarac, a spona između ova dva YouTubera-poduzetnika-političara ponovno bi mogla očvrsnuti. Pitanje njihove povezanosti ponovno se pokrenulo na X-u, kada je Musk podijelio objavu političara Fidiasa Panayiotoua o tome kako bi se rat u Ukrajini što prije trebalo zaustaviti.

- Kada bi Ursula von der Leyen i birokrati EU-a trebali poslati svoju djecu u rat, bi li i dalje toliko strastveno podržavali nastavak eskalacije? Lako je donositi odluke o ratu kada si odvojen od njegove stvarnosti - govorio je Fidias početkom prosinca, što se očigledno svidjelo Musku, milijarderu koji je u već nekoliko navrata kritizirao podršku SAD-a u ratu u Ukrajini, a od kraja 2022. je i u kontaktu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, piše POLITICO.

We are definitely living in a simulation @elonmusk ! Happy National Hugging Day everyone pic.twitter.com/uVzxTwHrDJ