Otkriveno ilegalno uzgajalište kod Zadra: Psi dresirani za borbu oduzet će se vlasniku

Pse koje je zadarska policija pronašla u ilegalnom uzgajalištu u Smokviću kraj Zadra oduzet će se vlasniku, te će morati u preodgoj.

Nalaz veterinarske inspekcije Državnog inspektorata pokazao je da je vlasnik pasa huškao svoje pse na druge životinje i obučavao ih kako bi bili agresivni prema njima. Vlasnik je i prekršio Zakon o Zakon o veterinarstvu jer njih 15 starijih od 90 dana nije propisno identificirao, odnosno čipirao. Pokazao se i da njih 20 nije cijepio protiv bjesnoće jedanput godišnje, dok opasni psi pasmine pitbul terijer, njih 18 i šest štenaca starih 25 dana, nemaju rodovnice ni Hrvatskoga kinološkog saveza ni Međunarodne kinološke organizacije.

U nalazu inspekcije stoji i da ih je uzgajao i prodavao ilegalno, te je trgovao opasnim psima protiv pravilnika koji to regulira. Otkriveno je i to da je vlasnik povećavao agresivnost selekcijom ili drugim metodama, što znači da je ostavljao one najagresivnije, navodi 24sata.

Inače, psi su pronađeni tijekom pretrage zemljišnog posjeda s gospodarskim objektom u Smokoviću u sklopu kriminalističke istrage Josipa Živkovića kojeg se pak sumnjiči za kazneno djelo neovlaštene proizvodnja i prometa drogama. Policija je tijekom pretrage pronašla zračnu pušku.

Podsjećamo, Veterinarska inspekcija ima pravo privremeno ih oduzeti vlasniku, a o trajnom oduzimanju, kao i o mogućem vraćanju pasa vlasniku, odlučuje sud.

Inspekcija je zatražila hitni prekršajni postupak. a Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata, Ispostave u Zadru, predložila je prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru da se 18 pasa i šest štenaca zbog svega oduzmu i prije okončanja postupka. Podnesena je i kaznenu prijavu zbog mučenja životinja.