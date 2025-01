Otkrivena stvarna priča žene koja je pronađena živa 52 godine nakon 'nestanka': 'Svi smo se dobro nasmijali'

Nesvakidašnji slučaj riješen je u Engleskoj. Naime, tamošnja policija riješila je 52 godine dug 'misterij' u slučaju nestanka tinejdžerice. Sheila Fox nestala je iz Coventryja 1972. godine kada je imala 16 godina, a sada je nađena na drugom kraju države. Živa je i zdrava, sada već odrasla žena, javili su iz policije.

Kako smo ranije pisali, policija je prošlog prosinca ponovno pokrenula istragu, objavivši njezinu fotografiju iz vremena nestanka. Ubrzo su dobili dojave građana koje su dovele do rješenja slučaja. Sheila, koja je u međuvremenu promijenila ime i nekoliko puta se udavala, živjela je samo 128 kilometara od obiteljske kuće. U međuvremenu je rodila sina, pokušala uspostaviti kontakt s obitelji, ali su se oni preselili u Kanadu, što je otežalo komunikaciju.

Sheilin nestanak šokirao je njezinu obitelj i zajednicu još u ožujku 1972. godine, kad je kao 16-godišnjakinja napustila školu nekoliko mjeseci prije završetka i jednostavno iščeznula. Njezin bratić Kevin Fox otkrio je da je obitelj vjerovala kako je pobjegla sa starijim muškarcem zaposlenim u osiguravajućem društvu, kojeg su zvali "čovjek iz Prua", aludirajući na tvrtku Prudential. Sheila je ubrzo rodila sina Roberta, a na njegovu rodnom listu otac je bio naveden kao John Foster, konobar iz Londona. Par se kasnije razišao, a Sheila se 1983. godine ponovno udala, sada za Jacka Thorpea, s kojim je nastavila život u sjeverozapadnom Londonu i uzela je njezino prezime.

Sheila je tijekom godina nekoliko puta pokušala stupiti u kontakt s obitelji, no ispostavilo se da su se njezini roditelji i braća preselili u Kanadu, što je otežalo bilo kakvu komunikaciju. Iako je vijest o njenu životu stigla do obitelji, čini se da nikad nisu formalno obavijestili policiju da je Sheila živa i zdrava, pa je istraga ostala aktivna sve do danas.

Sheila sada živi mirnim životom u Watfordu, gdje je kupila stan 2015. godine. Kad su je novinari kontaktirali, odbila je detaljno govoriti o svojoj prošlosti, rekavši da je sve to iza nje. Sheilina majka Anne preminula je 1996. godine, dok je otac Chris umro 2019. godine, a vijest o njezinu ponovnom pronalasku stigla je prekasno da bi im donijela mir. Njezin brat Chris Jr. također je preminuo prije nekoliko godina, a Sheila se od njega oprostila putem društvenih mreža, što sugerira da ipak nije bila potpuno otuđena od obitelji.

"Kada su stigle vijesti da policija nakon 52 godine izdaje novi apel, svi smo se nasmijali. Nije mi jasno tko im je dao povod za to, ali moram priznati da sam ostao iznenađen vidjevši kako sami sebe hvale zbog istrage", izjavio je za Daily Mail Sheilin bratić Kevin Fox.

