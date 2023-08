Otkako je u mirovini, Njemačka na frizure Angele Merkel potrošila 55.000 eura

Njemačka je na frizure Angele Merkel potrošila 55.000 eura otkako ona više nije kancelarka. Opravdava se to time što ona i dalje obnaša službene dužnosti koje su joj obaveza kao bivšoj kancelarki. Međutim, Merkel nije kancelarka od prosinca 2021. godine, dakle godinu i devet mjeseci. Lani je Merkel na frizure potrošila 37.780 eura, a ove godine 17.200. Podaci su to koje je objavio njemački medij Tagesspiel nakon što je dobio podatke koje su njegovi novinari zatražili na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama.

Uzbekistan ili Indija, isto je

Moguće je kako se potrošilo malo više jer Merkel više nema stalno zaposlenu frizerku kao kada je bila kancelarka, nego joj kosu uređuje jedna frizerka i vizažistica koja radi po ugovoru, a koja je i poznata berlinska modna dizajnerica. "Troškovi su povezani s aktivnostima u vezi sa službenim dužnostima, bez obzira na to jesu li one javne ili ne", odgovor je ureda njemačkog kancelara na upit Tagesspielovih novinara. No, u Njemačkoj postoji i Udruga poreznih obveznika koja ne gleda blagonaklono na ovako uvećane troškove. Njihov predsjednik Reiner Holznagel kaže kako bi oni trebali biti svedeni na goli minimum, a da bi svaka sumnja u pretjerivanje trebala biti ispraćena plaćanjem iz vlastitog džepa.

Nije Merkel, naime, jedina koja se uređuje iz troškova državnog protokola. Ako već sadašnjem njemačkom kancelaru Olafu Scholzu ne treba toliko frizer, ipak je uspio na frizure i šminkanje potrošiti 21.808 eura ove godine, a lani je to bilo 39.910 eura. Podsjetimo, Scholz je ćelav. No, možda se drži one stare "bald is beautiful", ćelavo je lijepo. Za sve se zainteresirao i parlamentarni odbor Bundestaga koji je zatražio cjelokupne troškove. I ispalo je kako je Scholzova vlada lani, u prvoj punoj godini njegova stolovanja, potrošila oko milijun i pol eura na fotografe, frizere i vizažiste. I to je oko 80 posto više nego 2021. u posljednjoj godini mandata Merkel.

Ali to čak i nisu kompletni podaci jer nisu sve vladine institucije na koje je Udruga poreznih obveznika poslala upit na isti i odgovorile. Svejedno, pronašlo se tu još zanimljivih podataka. Vizažistica njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock stajala je lani 137.000 eura, što je više od polovice iznosa koji je njemačka vlada potrošila za istu uslugu prošle godine. A. Baerbock "rihta" Claude Frommen, jedna od najcjenjenijih stilistica, a ona stoji 7500 eura mjesečno na ugovor.

"Trošak odražava i to da usluga uključuje dugotrajno putovanje i mora se također pružati na ad hoc osnovi vikendom i u posebno doba dana", kažu u njemačkom ministarstvu gdje su potvrdili kako Baerbock "na termine za fotografiranje i televiziju prati vizažist, kako je već odavno uobičajeno i poznato među ostalim njemačkim vrhunskim predstavnicima". I njemački mediji primjećuju kako je izgled A. Baerbock besprijekoran bilo da je "pod kišom u Uzbekistanu ili je u indijskoj prašini". Frommen, pak, ističe kako "treba dopustiti protagoniste (…) da zablistaju kroz boje, teksture i energične masaže glave eteričnim uljima".

Tisuće za fotografiranje

Nema puno razlike ni u odnosu na druge političare koji imaj budžete za protokole, reprezentacije i slično. Bavarski premijer Markus Söder dospio je na naslovnice kada se doznalo da je njegov ured potrošio gotovo 180.000 eura na fotografiranje za što su angažirani fotografi po ugovoru. Dodatni je problem bio što njegov ured ima stalno zaposlenog fotografa koji je u istoj godini stajao 36.000 eura. To je objašnjeno vrlo tanko, da se fotografi angažiraju ovisno o okolnostima i događaju, a plaćeni su po satu ili danu za fotografije namijenjene pridruživanju uz službena priopćenja ili dokumentaciju ureda. Opet, problem je u tome što je njegov prethodnik Horst Seehofer u posljednjoj godini svojeg mandata 2017. potrošio tek 11.000 eura na usluge fotografa koji nisu bili zaposleni u njegovu uredu.

I onda su tako troškovi slikanja kod Markusa Södera porasli za 20 puta. I to se povećavalo progresivno, u prvoj godini potrošeno je 72.000 eura, 2019. 102.000, ipak bitno manje u dvije pandemijske godine, 36, odnosno 48.000 eura. Samo do 8. svibnja ove godine ured je bavarskog premijera na fotografe potrošio gotovo 76.000 eura. Stalno zaposleni fotograf zarađuje mjesečno između 3000 i 5600 eura što je, kako navode njemački mediji, plaća treće kategorije.

