Otac ubijenog Emila: 'Odlukom da se Ivana brani sa slobode ubili su i mene'

Ivica Žaja, otac 33-godišnjeg Emila Žaje koji je u večernjim satima, 9. listopada, umro od posljedica uboda nožem u lijevu stranu prstišta koji mu je nanijela njegova partnerica 25-godišnja Ivana, ispričao je događaje koji su se odvili te večeri.

- Tu večer sin me nazvao dva puta. Nisam bio doma. Prvi put rekao mi je: 'Ćaća zovi Hitnu, ubola me nožem'. Trčao sam prema kući. Onda ponovno nazvao i rekao: 'Ćaća pao sam tu kod auta, da me ne tražite.' Umro je na putu do bolnice, potreseno je ispričao Ivica Žaja za 24sata. Otac ubijenog ne spava, ne može razmišljati jer je tuga prevelika.

- Ivana, njegova dugogodišnja djevojka, je uhićena. Pustili su je nakon 24 dana istražnog zatvora. Kako su je mogli pustiti? Kako? Ona šeta slobodno, evo sad može proći kraj ovog stola. A što da ja radim? Odselim se da je ne bih sreo? Pitao sam ga (Nikšu Wagnera, zamjenika županijskog državnog odvjetnika op.a.) što da radim? Rekao mi je da ostanem hladan. Pa ubila mi je sina. Što biste vi napravili? - upitao je Žaja.

Osumnjičena za ubojstvo i žrtva živjeli su u prizemlju obiteljske kuće, dok je otac živio na katu.

- Nećakinja je čula kako je Emil viknuo: 'Ajme Ive!'. Bila je u sobi iznad, s balkona je vidjela mog sina kako samo u 'mudantama' trči iz kuće, po dvorištu. Kažu da su se svađali. Ona nije čula da su se sukobili tu večer, a inače se sve čuje. Kad su je pustili nitko mi to nije javio, nisu me na to pripremili, ni iz policije niti iz odvjetništva. Da su nju navodno opsjedali demoni i da se nije dobro osjećala u ovoj kući također sam prvi put vidio u medijima - ispričao je otac koji navodi kako on nije primijetio da je ona psihički nestabilna. On se pita ako je nestabilna zašto nije na liječenju, te kako se onda može reći da nije opasna za okolinu.

Ivica Žaja misli da je osumnjičena za ubojstvo njegova sina prišla Emilu iza leđa. Ispričao je kako je cijeli stan bio pun krvi

- Kako je trčao od stola do dvorišta, krvavi trag. Onda se ona zaključala u kuću. Policajcu sam rekao da mogu razbiti vrata. Nakon što su provalili ona je mirno stajala ispred vrata. Policajac ju je pitao je li ona ta i ta, je li to napravila. Ona je kimala glavom. Nakon očevida policajci su otišli, nismo ni znali da su otišli. Pečatirali su stan. Oni iz stana nisu ništa izuzeli, ni njegov mobitel - kazao je otac Ivica.

Ivana se na ispitivanju branila šutnjom, a nakon puštanja na slobodu određena joj je mjera opreza obaveznog, redovitog javljanja liječniku psihijatru KBC-a Split. Otac smatra kako je odlukom o puštanju 25-godišnjakinje nanesena nepravda.

- A ona je tu blizu, u Kaštel Kambelovcu. Trebam li se ja zaključati u kuću? Ne mogu funkcionirat, mozak mi prestane raditi, stalno sam na tabletama. To je nezamisliva bol. Nije mi samo ubijen sin. Odlukom da se Ivana brani sa slobode ubili su i mene - kazao je otac ubijenog Emila, piše 24sata.