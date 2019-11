Otac splitskog motoriste: 'Oduzimali smo mu motor više od deset puta'

Splićanin Adrian zgranuo je mnogobrojne građane i privukao pažnju policije kad je objavio snimku svojeg divljanja po splitskim ulicama, a njegov otac kaže kako žele da pritvor u kojem je završio kao škola. Podsjećamo, 19-godišnji mladić je u samo 24 minuta napravio više od 80 prometnih prekršaja.

- Nismo ga još vidjeli. Želimo da mu pritvor služi kao škola. To je pouka, neka vidi da je sam i da mora sam to ispraviti, rekao je otac 19-godišnjaka.

- Apsolutno ne odobravam njegovo ponašanje. Ja i supruga smo deset puta, i više od toga, pokušavali to promijeniti. Oduzimali smo mu motor više od deset puta, vezali bismo ga lancima. On bi otvorio katanac, skinuo bi lance, sve bi uspio otvoriti. Na internetu bi vidio kako se katanac otvara žicom. Znali bismo odvesti motor na drugi kraj grada, u neku drugu garažu. Ostavili bismo ga u garaži od City Centra, a on bi ga svejedno našao - kaže Adrianov otac za 24sata.

Na pitanje zašto se niste riješili motocikla, otac je kazao kako su to i učinili, te kad bi prodali jedan motocikl da bi on odmah kupio drugi. Adrianov otac izjavio je kako je novac za to 19-godišnjak zaradio tako što bi tijekom ljeta 'razvozio pijanu omladinu' i to s BMW-om.

Takav motor možete kupiti za tisuću eura

- On je sam sebi sve kupovao još otkad ima 14 godina. Kupio bi auto, pa bi ga onda prodao, pa nadodavao... - izjavio je otac motoriste i ispričao kako je utjecalo i loše društvo.

- On i prijatelji su kupovali zajedno. Vozili bi se po trkaćim pistama. On je u tom sportu i u tim događanjima, oduvijek je u tome. Stalno je mijenjao aute i motore. Bavio se time bez da nas pita. A i taj motor ne košta 15 tisuća eura, kako se pisalo. Kupio ga je od jednog mehaničara, bio je neispravan. Takav motor možete kupiti za tisuću eura. On ga je rastavljao, popravljao i sređivao dok ga nije doveo u stanje kakvo je sada. Kupio bi aute na otpadu pa ih dovodio u stanje da ih se može voziti. Cijele noći bi popravljao, bojio i sređivao te bi ih onda prodao i kupio malo bolji model. Mi bismo mu malo pomogli vezano za osiguranje i registraciju. Ali ne slažemo se s tim njegovim hobijem -. kaže otac.

Otac je kazao kako su sve pokušali, no da se neka djeca mogu odgojiti, a neka ne mogu. Naveo je kako je zabraniti neke stvari izvan njihove moći, no da ga mogu usmjeriti.

'Spasilo mu je život'

Otkrio je kako je reagirao na odluku suda o zadržavanju u pritvoru.

- Stopostotno se slažem jer to mu je spasilo život. Ovo je prešlo svaku mjeru. Sudac ga je stavio u zatvor i to podržavamo. Još nemamo plan što učiniti kad izađe. Podržavamo da se motocikl trajno zaplijeni. Ne želimo platiti sve te kazne, on će ih platiti ili će odležati u zatvoru - kaže otac koji nije još posjetio svojeg sina koji se nalazi u pritvoru u Bilicama.

- Nismo ga još vidjeli, nemamo pravo pristupa. Odnijeli smo mu odjeću, uplatili novac da kupi četkicu. Posjetit ćemo ga, ali ne znamo još kad. Nećemo ga ni tješiti, mora sam u svojoj glavi sve skužiti. Ne može sad doći doma i misliti da je sve OK. Tek je ušao, neka ga tamo i neka leži te razmišlja bez telefona, cure, roditelja... Neka razmišlja kako će se ponašati kad izađe. Kao odrasla osoba ili kao dijete - rekao je otac za 24sata.